  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۸:۴۶

سرمربي باشگاه شموشك نوشهردر گفت و گوي اختصاصي با "مهر":

بازيكنان جوانمان نياز به اعتماد به نفس و خودباوري دارند

بازيكنان جوانمان نياز به اعتماد به نفس و خودباوري دارند

ديدار برق شيراز و شموشك نوشهر مصاف جوانترين تيمهاي ليگ است كه تصور مي كنم دو تيم بازي زيبا و پرهيجاني را به نمايش بگذارند.

اكبرميثاقيان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: با توجه به جواني وانگيزه فراوان هردو تيم تصورمي كنيم اين بازي ازهر نظر تماشاگرپسند باشد وفوتبالي بدون احتياط وملاحظه كاري ازهردوتيم ببينيم.
وي افزود: درتمرينات اخير بيشترروي مسائل روحي رواني بازيكنان كاركرديم وتلاش كادرفني اين بود تا روحيه آنها را براي اين بازي بالا ببريم. بازيكنان شموشك اولين حضورخود را درليگ برتر تجربه مي كنند وهنوز به لحاظ خودباوري واعتماد به نفس براي بازيهاي سنگين ليگ برتر نياز دارند تا ازنظر روحي تقويت شوند.
ميثاقيان درباره تيم برق گفت: آنها با مربي جوان خود تيم خوب وبا انگيزه اي هستند، ازنظرحضوردرليگ برترازما تجربه بيشتري دارند ومطمئنا درزمين خودشان براي پيروزي تلاش مضاعفي خواهند كرد، البته ماهم دراين بازي دست وپا بسته نخواهيم بود ودر صددهستيم تاازنقاط ضعف برق نهايت استفاده را ببريم.
وي افزود: با آمادگي كه بازيكنان دارند به كسب نتيجه دلخواه در اين ديدار بسياراميدوارم واگر همه چيز روند طبيعي خود را طي كند مي توانيم دومين پيروزي بيرون از خانه خود را درشيراز جشن بگيريم.

 

کد مطلب 27517

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها