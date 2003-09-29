بازيكنان جوانمان نياز به اعتماد به نفس و خودباوري دارند

اكبرميثاقيان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: با توجه به جواني وانگيزه فراوان هردو تيم تصورمي كنيم اين بازي ازهر نظر تماشاگرپسند باشد وفوتبالي بدون احتياط وملاحظه كاري ازهردوتيم ببينيم.

وي افزود: درتمرينات اخير بيشترروي مسائل روحي رواني بازيكنان كاركرديم وتلاش كادرفني اين بود تا روحيه آنها را براي اين بازي بالا ببريم. بازيكنان شموشك اولين حضورخود را درليگ برتر تجربه مي كنند وهنوز به لحاظ خودباوري واعتماد به نفس براي بازيهاي سنگين ليگ برتر نياز دارند تا ازنظر روحي تقويت شوند.

ميثاقيان درباره تيم برق گفت: آنها با مربي جوان خود تيم خوب وبا انگيزه اي هستند، ازنظرحضوردرليگ برترازما تجربه بيشتري دارند ومطمئنا درزمين خودشان براي پيروزي تلاش مضاعفي خواهند كرد، البته ماهم دراين بازي دست وپا بسته نخواهيم بود ودر صددهستيم تاازنقاط ضعف برق نهايت استفاده را ببريم.

وي افزود: با آمادگي كه بازيكنان دارند به كسب نتيجه دلخواه در اين ديدار بسياراميدوارم واگر همه چيز روند طبيعي خود را طي كند مي توانيم دومين پيروزي بيرون از خانه خود را درشيراز جشن بگيريم.