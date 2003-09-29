رسول خطيبي: دفاع پرسپوليس آسيب پذير است

رسول خطيبي مهاجم تيم سپاهان با اعلام اين مطب به خبرنگار" مهر" افزود: با انگيزه اي كه هردوتيم براي پيروزي دراين بازي دارند، تصورمي كنم اين مسابقه بهترين بازي نيم فصل اول باشد وتماشاگران ازديدن آن لذت ببرند.

وي افزود: پرسپوليس بعد ازباخت به پيكان مي خواهداين نتيجه را درزمين خودش ومقابل تماشاگران جبران كند ودرمقابل ما هم بعد از شكست تيم قدرتمند فولاد درشرايط خوبي قرارداريم و بسيار اميدواريم تا درتهران هرسه امتيازرا مال خود كنيم.

خطيبي درباره اينكه آيا اين بازهم مي تواند دروازه پرسپوليس را باز كند، خاطرنشان كرد: گل زدن برايم مهم نيست، چيزي كه اهميت دارد پيروزي تيم است، حالا من گل بزنم يا بقيه بازيكنان تفاوتي نمي كند.

خطيبي درباره وضعيت تيم سپاهان وشانس پيروزي مقابل پرسپوليس گفت: تمام بچه ها بعد ازپيروزي برفولاد روحيه مضاعفي پيدا كردند وازشرايط روحي بالايي برخوردارند. ما براي اين بازي تاكتيك خاصي داريم وروي نقاط ضعف پرسپوليس كاركرديم.

آنها درخط دفاعي هنوز مشكل دارند ومي توانيم ازاين منطقه به آنها ضربه بزنيم.