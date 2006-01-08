نيايش كليد تمام فضائل معنوي و روحي انسان است

حجت الاسلام سيد محمد رضا ميرتاج الديني عضو كميته ارشاد و تبليغات كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: دعا عاملي براي صيقل آرامش روحي است كه به واسطه آن رابطه بين انسان و خالق را به خوبي برقرار مي شود.

وي افزود: انسان هميشه در اضطرابهاي دروني و همچنين در معرض حوادث مختلف و ناملايمات روحي و رواني است، براي اينكه بتواند در مقابل اينگونه مسائل ايستادگي كرده و به ثبات و آرامش برسد، لازم است به دعا و نيايش توجه بيشتري داشته باشد .

حجت الاسلام ميرتاج الديني با تأكيد بر اينكه آرامش روحي و رواني انسان به پناهگاه و مرجعي مطمئن دارد، گفت: تنها تكيه گاه مطمئن و آرامش بخش انسان پرودگار عالم است كه مي بايست از طريق دعا و نيايش ارتباط صحيحي را با وي برقرار كرد .

عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي يادآورشد: دعا يكي از راههاي ذكر خداست و ياد خدا كه قرآن هم به آن دعوت مي كند" الا بذكرالله تطمئن القلوب، با ياد خدا دلها آرام مي گيرد" آرامش بخش بوده و بستر مناسب براي مقابله با ناملايمات زندگي و فشارهاي روحي و رواني را فراهم مي كند .

وي با اعلام اينكه انسان ذاكر بسيتر حيات و زندگي خود را بر پهناي وسيع ذكر گسترانده است، گفت: چنين انساني مذكور خداوند يكتا خواهد بود چرا كه يگانه خالق هستي فرموده است " مرا ياد كنيد من هم شما را ياد مي كنم".