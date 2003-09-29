وزيرخارجه آلمان درباره خطر رقابت هسته اي درخاورميانه هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يوشكا فيشر امروز دربروكسل به خبرنگاران گفت: اين امر بسيار مهم است كه جلوي " مسابقه تسليحاتي هسته اي" در يكي از مناطقي كه بيشترين ناامني و خطر را درجهان كنوني دارد، گرفته شود .

بنابراين گزارش، وي برضرورت امضاي پروتكل الحاقي و اجراي اين پروتكل و نيزمعاهده منع و توليد گسترش سلاحهاي هسته اي تاكيد كرد و گفت : تهران بايد سياست شفاف سازي را در پيش گيرد و با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كاملي داشته باشد .

براساس اين گزارش وزراي خارجه اتحاديه اروپا در نشست عصر امروز خود همچنين با انتقال قدرت و بازگرداندن حاكميت به عراقي ها بر اساس يك "جدول زمان بندي شده واقعي "موافقت كرده و برضرورت ايفاي نقش حياتي سازمان ملل متحد دراين كشور تاكيد كردند .

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اتحاديه اروپا دربخشي از بيانيه مشترك خود براهميت بازگرداندن حاكميت به مردم عراق ونيزتشكيل دولت ازطريق برگزاري انتخابات دمكراتيك تاكيد كردند .

دراين بيانيه تاكيد شده است كه اين اتحاديه بر ضرورت دستيابي به يك توافق درباره تعيين يك جدول زمان بندي شده واقعي براي انتقال مسووليت هاي سياسي به ملت عراق اصرار دارد. درحالي كه آمريكا تاكنون درباره انتقال قدرت به مردم عراق تمايل و رغبتي از خود نشان نداده است .

وزراي خارجه اتحاديه اروپا همچنين اظهارداشتند كه موضوع برقراري امنيت يكي از اولويت هاي مهم درعراق همچنان باقي مانده است .

به گفته آنها، نمي توان ميان ايجاد امنيت و بازسازي اقتصادي وسياسي كشورعراق تفاوتي قائل شد.

وزيران خارجه عضو اتحاديه اروپا از زحمات و تلاش هاي "سرجيو دومللو" نماينده ويژه سازمان ملل متحد درعراق كه ماه گذشته براثرانفجار يك خودروي بمب گذاري شده در بغداد كشته شد، تجليل و قدرداني كرده و بر ضرورت ايفاي نقش حياتي سازمان ملل متحد در عراق تاكيد كردند .

آنها همچنين حمايت خود را از تلاش هاي كوفي عنان دبيركل سازمان براي بازسازي عراق ابراز داشتند .

وزراي خارجه اتحاديه اروپا متعهد شدند كه نقش مهمي را در بازسازي عراق ايفا نمايند.

گفتني است درچارچوب كنفرانس كشورهاي پيشرفته در پايان ماه جاري در مادريد كميسيراتحاديه اروپا مبلغ 200 ميليون يورو را در سال 2004 براي بازسازي عراق پيشنهاد كرده بود كه اين ميزان بودجه اتحاديه به كمك هاي اختصاصي كشورهاي عضو اضافه مي شود.