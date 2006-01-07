وعده مبهم استراو براي خروج نظاميان انگليسي از عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، جك استراو پس از گفتگو با جلال طالباني و ابراهيم جعفري رئيس جمهوري و نخست وزير عراق در گفتگو با خبرگزاري فرانسه گفت : درعمل، ما اميدواريم كه شاهد آغاز خروج مرحله بندي شده و گام به گام نظاميان انگليسي نه از بصره بلكه يك يا دو استان منطقه تحت نظارتمان باشيم .



وي همچنين افزود كه خروج مرحله اي از عراق زماني آغاز خواهدشد كه عراقي ها متقاعد شوند كه نيروهايشان مي توانند كاملا از عهده مسئوليت خود برآيند .



وزير امورخارجه انگليس در اين گفتگو همچنين تاكيد كرد كه طي ماه هاي آينده خروج از عراق را آغاز خواهيم كرد.



استروا امروز در گفتگو با رهبران عراق درباره تشكيل دولت آتي عراق بحث و گفتگو كرد.



وزير امور خارجه انگليس عصر روزگذشته از لبنان به طورغيرمنتظره وارد بصره درجنوب عراق شد.