چاپ سوم دانشنامه امام علي(ع) منتشر مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، اين دانشنامه علمي، شامل يكصد و ده مدخل اصلي و حدود سه هزار مدخل فرعي در ده حوزه است كه زير نظر حجت الاسلام علي اكبر رشاد در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و با همكاري بيش از دويست تن از دانشوران و استادان حوزه و دانشگاه تأليف شده است.
دانشنامه در اواخر سال 1382 به چاپ دوم رسيده و چاپ سوم آن در دست تهيه است. همچنين در نظر است كه نرم افزار اين دانشنامه و گلچيني از مقالات نيز تهيه شود.
دانشنامه امام علي(ع) حائز ويژگيهاي منحصر به فرد و متنوعي است كه آن را در بين آثار ديگر از اين دست، برجسته و متمايز كرده است. اهتمام ويژه به تجزيه و تحليل و تبيين مباحث فكري معاصر و قضاياي نوپديد، با استناد به كلمات و سيره امام حكمت و بلاغت، علي(ع)، بررسي مقايسه اي پاره اي از نظريات معاصر در مباحث تئوريك، تنوع موضوعات و جامعيت نسبي مجموعه، در زمينه بررسي زواياي گوناگون و ابعاد مختلف شخصيت و انديشه آن بزرگوار، تفصيل در تحقيق موضوعات و اجتناب از كليگويي، تقليد گريزي و عدم اتكا به مشهورات و تحليلهاي شايع، و نهراسيدن از نتايج نوپديد، ضمن رعايت احتياط علمي در تأليف مقالات از جمله ويژگيهاي اين دانشنامه است.
حكمت و معرفت (جلد اول)، مبدأ و معاد (جلد دوم)، نبوت و امامت (جلد سوم)،
اخلاق و سلوك (جلد چهارم)، حقوق (جلد پنجم)، سياست (جلد ششم)، اقتصاد (جلد هفتم)، تاريخ (جلد هشتم و نهم)، سيره (مجلدات دهم و يازدهم) و مرجع شناسي (جلد دوازدهم) ساختار موضوعي دانشنامه است .
دانشنامه امام علي(ع) در مدت كوتاه پس از انتشار تقريباً از تمامي جشنواره هاي معتبر كشور نشان علمي دريافت كرده، از جمله كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ـ 1382، برترين پژوهش ديني كشور (كنگره دين پژوهان) ـ 1380، كتاب سال حوزه ـ 1382، برنده جايزه هيأت داوران كتاب سال ولايت ـ 1382.
بر اساس پيش بيني ها اين دانشنامه در شش هزار صفحه و سيزده جلد سامان مي يابد.
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