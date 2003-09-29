احتمال منصرف شدن آمريكا از درخواست اعزام نيروهاي نظامي تركيه به عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه المستقبل لبنان ، منابع ديپلماتيك در آنكارا پيش بيني كردند، احتمال مي رود واشنگتن از درخواست خود براي اعزام نيروي نظامي از سوي تركيه منصرف شود.

اين منابع علت اين مساله را نگراني آمريكا از موضع گيري تركيه در اين موضوع اعلام كردند.

برخي محافل آمريكايي ، موضعگيري تركيه را نوعي وقت كشي و طفره روي مانند موضع اين كشور پيش از جنگ آمريكا بر ضد عراق عنوان مي كنند ، در آن زمان آمريكا از تركيه خواسته بود به نظاميان اين كشور اجازه دهد از خاك تركيه براي حمله به عراق استفاده كنند كه در نهايت پارلمان تركيه با آن مخالفت كرد.

اين منابع همچنين اينكه آمريكا تمايلي به اقدام نظامي بر ضد عناصر حزب كارگران كردستان اين كشور در شمال عراق تا زماني كه تركيه تصميم نهايي در مورد مساله اعزام نيرو به عراق را نگرفته باشد بعيد دانستند .

عبد الله گل وزير امور خارجه تركيه نيزهر گونه پيش شرط سياسي در مقابل پرداخت وام از سوي آمريكا به تركيه را كه ميزان آن 5/8 ميليارد دلار است، رد كرد.

عبد الله گل افزود: در صورتي كه تركيه احساس كند ، دريافت اين وامها از آمريكا مستلزم دادن بهاي سياسي در شمال عراق يا مربوط به سياستهاي ويژه آنكارا در مورد عراق است ، از تصميم خود براي استفاده از اين وامها منصرف خواهد شد.