اخبار ضد و نقيض از وضعيت شارون

به گزارش خبرگزاري مهر ، رون كرومر سخنگوي بيمارستان هداسا در بيت المقدس كه شارون در آن بستري است به خبرگزاري فرانسه گفت :" اين كار از قبل برنامه ريزي شده بود و به اين معني نيست كه چيزي جديدي اتفاق افتاده است ".



اين سخنگو اظهاراتي درباره اينكه اين اسكن به اتمام رسيده است يا نه ؟ و اينكه هم اكنون وضعيت جسمي شارون در چه مرحله اي است ، اظهار نظر نكرد .



شارون پس ازخونريزي مغزي سه بار تحت عمل جراحي قرار گرفت .



از سويي به نقل از آسوشيتدپرس ، پزشكان اعلام كردند كه آخرين وضعيت جسمي شارون تا فردا به اطلاع عموم نخواهد رسيد .



به نقل از بي بي سي ، پيش از اين اسكن ، پزشكان پس از دومين عمل جراحي نخست وزير رژيم صهيونيستي اعلام كردند وضعيت جسمي وي به طور چشمگيري بهبود يافته است .



مدير بيمارستان هداسا نيز در رابطه با وضعيت شارون اظهارداشت كه لخته هاي خوني در مغز وي برطرف شده و خونريزي بند آمده است اما وي همچنان در وضعيت بحراني بسر مي برد .

روز گذشته ، پس از انجام آزمايشات كه حاكي از وخامت وضعيت شارون بود ، وي تحت عمل جراحي 4 ساعته قرار گرفت تا فشار داخل جمعه و خونريزي دوباره مغزي كاهش يابد .