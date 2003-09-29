ساخت واكسن ترك سيگار يك گام به واقعيت نزديك تر شد

به گزارش خبر نگار علمي" مهر" به نقل از بي بي سي دكتر" كمبل بانس"، از پژوهشگران انگليسي در جشنواره علوم و دانش در دانشگاه سالفورد گفت : ما موفق شده ايم واكسني توليد كنيم كه از آن مي توان در ترك سيگار كمك گرفت ، آزمايشات نشان داده اند كه اين واكسن بي خطربوده و بدن آن را به خوبي تحمل مي كند.

وي افزود : اين واكسن با ممانعت از رسيدن نيكوتين يا كوكائين به مغز،ايجاد هوس سيگار كشيدن را بلوك مي كند ، همچنين ايمني بدن را تشويق به توليد پاد تن هايي مي كند كه نيكوتين يا كوكائين موجود در خون را مسدود كرده و مانع رسيدن آنها به مغز مي شود .

دكتر كمبل بانس معتقد است اين واكسن را مي توان در اختيار كساني قرار داد كه ترك سيگار يا ترك اعتياد به كوكائين را دشوار مي يابند . همچنين از لحاظ نظري، امكان تجويز آن براي كودكان در سنين اوليه نيز وجود دارد تا از اعتياد آنها در آينده به اين مواد جلوگيري شود.

دكتر بانس گفت: پيش بيني نكرده بود يم كه اين واكسن عطش سيگار را فورا برطرف كند. همچنين انتظار نداشتيم علائم ناشي از ترك سيگار از جمله اضطراب و افسردگي را برطرف كند.اما به گفته وي واكسن مي تواند به افرادي كه سيگار را ترك مي كنند ياري برساند كه ديگر هرگز سراغ آن نروند.

دكتر بانس افزود: كسي كه سيگار را ترك كرده معمولا در مهماني زماني كه مقاومت او كم است دوباره سيگار را دست مي گيرد ، اميد مي رود حضور اين پادتن ها در بدن از تاثير سيگار بكاهد و به اين ترتيب از عطش فرد براي كشيدن آن به طور چشمگيري كاسته شود.

وي گفت: يك نگراني احتمالي اين است كه افراد به دنبال تزريق واكسن به كشيدن تعداد بيشتري سيگار وسوسه شوند.