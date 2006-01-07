پرونده هسته اي هنوز به"نقطه عطف" خود نرسيده است/ تيم فعلي روند گذشته را با "ادبيات محكم تر" ادامه مي دهد / طرح حمله به ايران براي جبران خلاء "شارون" است

امير محبيان در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري "مهر" ديدگاههاي خود را در مورد آخرين وضع پرونده هسته اي و جنگ رواني برخي محافل غربي در خصوص حمله احتمالي به تاسيسات هسته اي ايران تشريح كرد.

محبيان عقيده دارد تيم جديد هسته اي، روند گذشته را ادامه مي دهد، ولي با "ادبياتي محكم تر".

اين صاحبنظر امور استراتژيك گفت: پرونده هسته اي ايران هنوز به "نقطه عطف خاص" خود نرسيده است.

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت در خصوص پيامدهاي مرگ شارون نيز گفت : مرگ شارون مسلما در مدتي كوتاه نوعي عدم تعادل را در سيستم سياسي آنها ايجاد مي كند كه مي كوشند سريعا آن را جبران كنند.

وي در خصوص دلايل طرح حمله احتمالي به مراكز اتمي ايران اظهار داشت: طرح بحث حمله به ايران براي آن صورت مي گيرد كه ايران از خلاء كوتاه مدتي كه به خاطر مرگ شارون در نظام حكومتي اسرائيل به وجود آمده است، براي ضربه زدن استفاده نكند.



محبيان در پايان تصريح كرد: در عين حال بر اين گمانم كه اسرائيل امكان حمله با درصد موفقيت نامشخص به بعضي از تاسيسات اتمي ما را دارد، ولي ناتواني در محاسبه ميزان بزرگي و عمق پاسخ ايران فعلا امكان تصميم گيري را از آنها گرفته است.