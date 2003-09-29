روسيه هنوز در مورد تصويب پيمان كيوتو مردد است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه روسيه هنوز درمورد تاييد پيمان كيوتومردد است. ولاديمير پوتين رييس جمهور روسيه درآغاز كنفرانس پنج روزه بين المللي تغييرات زيست محيطي اظهارداشت: روسيه مفاد اين پيمان و تمام مشكلات مرتبط با آن را به دقت تحت بررسي و مطالعه قرارداده است. وي افزود تصميم نهايي پس از مطالعات انجام شده در تطابق با منافع ملي اعلام خواهد شد.

ازآنجايي كه آمريكا از تصويب اين پيمان سرباز زده تصويب پيمان 1997 توسط روسيه براي اجراي اين پيمان ضروري است .

پروتكل كيوتو خواهان كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي بويژه گاز دي اكسيدكربن در سراسر جهان است . اين گازها باعث افزايش دماي زمين مي شود .

به اجرا درآمدن اين پيمان مستلزم آن است كشورهايي كه حداقل 55 درصد از كل دي اكسيد كربن جهان را منتشرمي سازند آن را تاييد كنند .

درنشستي كه در ماه سپتامبر2002 در ژوهانسبورگ برگزار شد پوتين وميخائيل كاسيانوف نخست وزير روسيه قوياً خاطرنشان كردند: روسيه نهايتاً اين پيمان را تاييد مي كند با اين حال از آن زمان تاكنون مقامات روسي بيانيه هاي متناقضي در اين خصوص منتشر كرده اند .