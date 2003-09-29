پروتكل الحاقي نقاط ابهام آميزي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر صالحي نماينده جمهوري اسلامي ايران درآژانس بين المللي انرژي هسته اي درگفتگويي با خبرنگار شبكه خبري الجزيره ، در مورد همراهي كشورهاي اروپايي با آمريكا عليه ايران در قضيه صدور قطعنامه از سوي آژانس بين المللي انرژي هسته اي گفت : كشورهاي اروپايي از مسئله فعاليتهاي هسته اي ايران به عنوان وسيله اي براي نزديك شدن به آمريكا استفاده مي كنند ولي كشورهاي اروپايي مواضع آمريكا را درمورد ايران به شكل كامل تاييد نمي كنند.

وي ادامه داد : آمريكا در خاورميانه ، افغانستان، عراق و فلسطين با بحران هاي گوناگوني روبرو است و آمريكا مي داند كه ايران كليد خاورميانه است و غرب به دنبال فشار برايران براي مشكلات را حل كنند.

وي افزود: كشورهاي اروپايي و ژاپن مايل نيستند و اين آمادگي را هم ندارند كه مسئله ايران را به مسئله اي بين المللي تبديل كنند .

چرا كه اين اقدام مشكلي را حل نخواهد كرد و اين مسئله را پيچيده تر خواهد كرد و اين به نفع جامعه بين المللي هم نيست .

صالحي اظهار داشت: اگر همكاري با آژانس براساس توافق طرفين برقرارشود اميدوارهستيم كه به نتيجه اي مثبت با آژانس برسيم .

صالحي درمورد قطعنامه آژانس گفت : اين قطعنامه به خودي خود منفي بود اما قطعنامه صادرشده ازآژانس با ديدگاه ها و خواست آمريكا بسيارفرق داشت وآمريكا دراين قطعنامه تنها به 50 % خواست خود رسيد و قطعنامه پيشنهادي آمريكا با قطعنامه صادره درمورد پرونده ايران بسيار فرق داشت.

وي ادامه داد: هيچ دليلي براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت وجود ندارد .

البته بايد گفت: برخلاف گزارش دوم البرادعي دبيركل آژانس انرژي هسته اي درمورد فعاليت هاي ايران كه بسيار ملايم بود تصميم آژانس بسيار شديد بود كه اين امر نشان دهنده سياسي بودن اين قطعنامه است.

وي ضمن اشاره به سير قطعنامه هاي پيشنهادي از سوي كشور هاي مختلف از جمله آمريكا و آفريقاي جنوبي عنوان كرد : اگر شوراي حكام پرونده فعاليتهاي هسته اي ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد ما ناچار به خروج از معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي ( ان پي تي ) خواهيم بود.

وي در پاسخ به اين سئوال كه ايران تا چه حدي حاضر به همكاري با آژانس بين المللي هسته اي است گفت: درچارچوب توافقنامه هاي دوجانبه ميان ايران و آژانس حاضر به همكاري هستيم .

صالحي در پاسخ به سئوالي درمورد امضاي پروتكل الحاقي گفت: ما درحال بررسي پروتكل هستيم و برخي نقاط ابهام آميز دراين پروتكل ديده مي شود كه درديدار كارشناسان حقوقي آژانس ازايران، مذاكراتي درباره اين نقاط صورت خواهد گرفت .

