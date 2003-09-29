اصلاح خبر مربوط به خدمت فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط باصنعت در بنگاههاي صنعتي

مديرمشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح، در خصوص خبري كه از سوي برخي از رسانه ها به نقل از خبرگزاري جمهوري اسلامي در مصاحبه با وزير محترم صنايع و معادن منتشر شده، مبني بر اينكه فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با صنعت دوران خدمت سربازي خود را در بنگاههاي صنعتي سپري خواهند كرد، امروز توضيحات زير را ارائه داد.

سرداركمالي گفت: از سالهاي گذشته، در اجراي مصوب مقام معظم رهبري، قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و در راستاي اصل 147 قانون اساسي، به منظور مشاركت نيروهاي مسلح در امر سازندگي كشور، خدمت رساني به مردم و كمك به دولت، هر ساله تعدادي از كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح جهت فعاليت در امور توليدي، عمراني، تحقيقاتي، اموزشي و بهداشتي در اختيار سازمانهاي دولتي قرار مي گيرند، به طوري كه در حال حاضر بيش از پنجاه هزار نفر از مشمولان وظيفه در وزارتخانه ها، سازمانها و بنيادهاي دولتي در قالب طرحهاي مختلف از قبيل سربازان سازندگي، پيام آوران بهداشت، سربازان معلم و سربازان هيات علمي خدمت مي كنند.

سردار كمالي افزود: حسب موافقت مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا، سالانه حدود پانصد نفر از مشمولان رشته هاي فني به وزارت صنايع اختصاص مي يابند تا خدمت سربازي خود را در مراكز تحت پوشش اين وزارتخانه انجام دهند. لذا كليه مشمولان وظيفه از جمله فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با صنعت در چارچوب قانون وظيفه عمومي همچنان خدمت سربازي خود را در نيروهاي مسلح انجام خواهند داد و براساس اين طرح تنها تعداد محدودي، پس از طي دوره هاي آموزش نظامي به وزارت صنايع مامور خواهند شد. بنابراين خبرمنتشرشده روز شنبه 5/7/82 در بعضي از رسانه ها مبني بر اينكه فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با صنعت، دوران خدمت سربازي خود را در بنگاههاي صنعتي سپري خواهند كرد بدينوسيله اصلاح مي گردد.