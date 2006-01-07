سيد محمود مدني : متمم بودجه 84 نگراني هايي را در بين نمايندگان مجلس ايجاد كرده است

سيد محمود مدني رييس كميته محرمانه كميسيون اصل 90 مجلس در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر"، خاطر نشان كرد كه "متمم بودجه 1384 كل كشور، نگراني هايي را در ميان نمايندگان ملت ايجاد كرده است".

وي با اشاره به تشكيل جلسات فراكسيون اكثريت مجلس براي بررسي لايحه بودجه و متمم آن گفت: عملكردها و شيوه هايي كه باعث ارايه متمم بودجه 84 از سوي دولت شد، موجب افزايش هزينه هاي جاري دستگاه هاي اجرايي گرديد و در واقع هزينه هايي را بر بودجه كشور تحميل كرد كه حساسيت ما را بر انگيخت.

نماينده گناباد ادامه داد: برخي درآمدها با كم كاري دستگاه هاي اجرايي محقق نشده كه از جمله مي توان به "كاهش هزينه هاي عملياتي شركت هاي دولتي" اشاره كرد كه مجموعه مجلس را به سمتي برده است كه به صورت مقتضي و دقيق تر بر مصوبات و تصميمات دولت كه تاثير جدي بر حركت اقتصادي كشور دارد، نظارت كند.

مدني افزود: مجلس تصويب كرد 40 هزار ميليارد ريال از "بودجه غير عملياتي شركت ها" كاسته شود، اما دولت تا ماه هاي اخير به هيچ عنوان اين مصوبه را اجرا نكرده است و از آن سو بر مجلس فشار مي آورند تا با دست برداشتن از مصوبه خود و تصويب متمم بودجه، كم كاري دولت را جبران كند.

اين عضو كميسيون اصل 90 مجلس توضيح داد كه در اواخر دولت سيد محمد خاتمي با افزايش دريافتي هيات هاي علمي دانشگاه ها، بودجه سنگيني بر هزينه هاي جاري دولت افزوده شد كه بار مالي تحميلي ناشي از آن بايد در متمم بودجه سال آينده جبران شود.

مدني در خاتمه با تاكيد بر اين كه "150هزار ميليارد ريال متمم بودجه، آثار تورمي را در پي خواهد داشت" متذكر شد: اقدامات مذكور از گذشته تا امروز، مجلس را به سويي مي برد كه بر افزايش هاي بي رويه هزينه هاي جاري كشور و حتي وعده هايي كه مسوولان به مردم مي دهند و بار مالي دارد، بيش از پيش به صورت جدي نظارت نمايد.