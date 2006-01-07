آلايندگي خودروهاي تهران با آلودگي 30 ميليون خودرو برابري مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني پليس ، سيد جعفر هاشمي تشكري افزود: داشتن خودرو يك حق است ولي استفاده از معابر يك امتياز است. اين يك نقطه كليدي است چرا كه ما نمي توانيم به مردم بگوئيم اتومبيل نخرند اما مردم بايد بدانند در چهارچوب قانوني مي توانند از امتيازات خود استفاده كنند. چهارچوبي كه باعث مي شود كمترين مشكل براي ديگران در شهر به وجود بيايد.

وي با اشاره به درصد خودروهاي پلاك زوج و فرد، اظهار داشت: در طرح زوج و فرد خودروها يك مطلب مهم وجود دارد و آن كمتر بودن 10 درصدي خودروهاي پلاك زوج در سطح شهر است. جداي از آن بايد ديد كه همه اين خودروها مسافركش و چند سرنشين هستند يا به صورت تك سرنشين در سطح شهر تردد دارند.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران تصريح كرد: يكي از راه حل هاي دراز مدت جلوگيري از تردد خودروهاي تك سرنشين در خيابان ها ومعابر است. ميانگين ظرفيت خودروهاي شخصي، 6/1 درصد نفر است. اگر اين خودروها با 3 سرنشين حركت نمايد ميانگين سرنشين هاي شخصي 2 برابر خواهد شد.

هاشمي اين استدلال را كه خودروي تك سرنشين مانع از ورود به معابر شود و يا در ازاي ورود به معابر و خيابان داراي سه سرنشين باشد را استدلالي قوي خواند و گفت: اين طرح باعث مي شود عملاً همان طرح زوج و فرد خودروها در شهر به وجود آيد منتها در دراز مدت. اين درحالي است كه با اجراي طرح زوج و فرد افراد ثروتمند براي خودرو همه روزه در معابر و خيابان ها اقدام به خريد خودروهاي پلاك زوج و فرد مي كنند.

وي دراين مورد به صحبت هاي رئيس اتحاديه اتومبيل داران تهران اشاره كرد كه طي آن به افزايش 2 درصدي قيمت خودروهاي پلاك شده اشاره مي كرد. اين در حالي است كه در چند سال اخير ارزش افزوده خودرو افزايش چنداني نداشته است.عده اي هم بضاعت خريد خودروي دوم را ندارند اما به خاطر اصرار اجراي تردد در معابر عمومي اقدام به تخلف هايي مثل خدشه دار كردن پلاك خودرو، عوض كردن پلاك و يا نوشتن پلاك جديد روي كاغذ و نصب پشت شيشه مي كنند.كه اين مساله خود باعث بروز مشكلات امنيتي مي شود.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران مشكل ديگر را هجوم مردم در زمان پاك بودن هوا عنوان كرد و گفت: وقتي هواي شهر از آلودگي پاك باشد مردم اين اجازه را به خود مي دهند كه در خيابان با خودروهاي خود تردد كنند و اگر در چنين مواقعي با آنها به خاطر اجراي طرح زوج و فرد مقابله و برخورد شود باعث بروز تنش و برخورد با ماموران انتظامي و دولت مي شود كه آثار مطلوبي ميان راهنمايي و رانندگي و مردم به وجود نمي آيد.

به گفته وي: بحث ديگري كه مطرح مي شود گرايش مردم در روزهاي زوج و فرد به استفاده از موتورسكيلت است خصوصاً موتورهاي مسافركش چرا كه براي رسيدن به مقصد خود مجبور مي شوند از سرعت بالاي موتورسيكلت استفاده كننده واز آنجا كه موتورسيكلت بخش ناهنجار ترافيك ما را شامل مي شود و امنيت خيلي پاييني دارد مي تواند مشكلات زيادي براي مردم و جامع به وجود بياورد.

هاشمي ادامه داد: نكته ديگري كه مطرح است آلايندگي خودروهاي فرسوده است، ما مي توانيم با خارج كردن خودروهاي فرسوده از سطح شهر و جايگزين كردن خودرويي مناسب و جديد كه آلايندگي كمتري دارد ميزان آلودگي هوا را كاهش دهيم. اين خودروهاي فرسوده 30 تا 100 برابر خودروهاي جديد مي باشد.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران ، افزود: چرا خودروي پاكي كه ذرات منوكسيد كربن را كمي توليد مي كند به خاطر زوج ويا فرد بودن حق تردد نداشته ولي خودرويي فرسوده كه صرفاً داراي پلاك زوج يا فرد است مي تواند در سطح معابر جركت كند؟ پس بايد سرمايه گذاري كرد و خودروهاي نسل جديد را جايگزين فرسوده كرد اگر در اين زمينه ما با پارامترهاي كند كننده مصوبات دولت را مختل نكنيم مي توانيم به جاي طرح زوج و فرد كردن خودرو از اين روش استفاده كنيم.

وي با اشاره به يك ميليون خودروي فرسوده و آلاينده در حال تردد در معابر گفت: اگر فرض كنيم كه هر كدام از اين خودروها كمترين ميزان آلودگي را دارد مي بينيم كه 20 تا 30 ميليون خودرو داريم نه 5/3 ميليون خودرو. پس حالا كه مشكل ما آلودگي است بايد تلاش كنيم خودروهاي فرسوده از رده خارج شوند.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك ادامه داد: مشكل ديگر ما عدم ساماندهي حمل و نقل عمومي است. با توسعه حمل و نقل عمومي، ايجاد مترو و ساماندهي سيستم تاكسي راني مي توانيم حدود 10 درصد مسافرت هاي درون شهري را افزايش دهيم بدون اينكه آلايندگي وترافيك ما زياد شود. اين درحالي است كه سهم حضور خودروهاي تك سرنشين 36 درصد است و سهم همين خودروها در ترافيك حدود 57 درصد است در حاليكه اين جابجايي مسافر بايد با وسايل حمل و نقل عمومي انجام شود و ما مي توانيم با اين كار از وجود 57 درصد ترافيك جلوگيري كنيم.

به گفته وي : اگر سهم بنزيني كه در باك خودروهاي شخصي ريخته مي شود در مترو تزريق شود حدود 5/1 ميليون مسافر را مي توان جابجا كرد و اين يعني كم شدن 5/1 ميليون جابجايي از معابر و سطح شهر و عدم تردد يك ميليون خودرو در شهر.

تشكري هاشمي در پايان افزود: به اين دلايل مي توانيم بگوييم كه طرح زوج و فرد كردن خودروها در دراز مدت يعني پاك كردن صورت مساله و نداشتن كارايي لازم. اما در كوتاه مدت بسيار مناسب است و در كنار ساير پارامترها مي تواند مشكل گشاي ترافيك و آلايندگي كشور باشد.



