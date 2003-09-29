توني بلر فردا در كنفرانس سالانه حزب حاكم كارگر سخنراني مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، توني بلر نخست وزيرانگليس فردا سه شنبه دركنفرانس سالانه حزب حاكم كارگر سخنراني خواهد كرد. بلر در حالي دراين نشست سخنراني خواهدكرد كه موضوع جنگ عراق و ناكامي هاي دولت وي در توجيه و ارائه دلايل مستدل براي دخالت انگلستان در جنگ آمريكا عليه عراق وي را در بدترين بحران دوران زمامداري خود قرار داده است .

در هفته جاري دو نظرسنجي در روزنامه هاي تايمز مالي و آبزرور به چاپ رسيد كه نشان دهنده كاهش اعتماد عمومي به بلربود. طبق نظرسنجي روزنامه آبزرور40 درصد اعضاي حزب كارگر خواهان استعفا و كناره گيري بلر از قدرت شدند . روزنامه ديلي تلگراف اعلام كرد:70 درصد وتايمز مالي هم نوشت ، 60 درصد مردم انگلستان خواهان استعفاي توني بلر هستند .

عليرغم نظرسنجي هايي ماههاي اخير كه حاكي از افت شديد محبوبيت بلر در جامعه انگلستان بوده و شايعاتي كه نشان مي دهد او به نفع گوردون براون وزير دارايي خود كناره گيري خواهد كرد بلر در مصاحبه اي كه با شبكه بي بي سي و روزنامه آبزرور انجام داد نه تنها از اقدام نظامي عليه عراق دفاع كرد بلكه اعلام كرد سياستهاي داخلي خود را نيز كه موجب مخالفتهايي شده است ادامه مي دهد.