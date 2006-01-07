دور اول مذاكرات براي بازگشايي مراكز تحقيقات هسته اي ايران پايان يافت

حسين انتظامي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در اين باره توضيح داد: اين مذاكرات پيرو درخواست سه شنبه گذشته ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي شروع تحقيقات هسته اي انجام شد .



وي تاكيد كرد : جمهوري اسلامي ايران به همكاري هاي خود با بازرسان آژانس در چارچوب مقررات پادمان هسته اي ادامه مي دهد و فعاليت مراكز تحقيقات هسته اي ايران تحت نظارت كامل آژانس انجام خواهد شد .



به گفته سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي، طبق مذاكرات، تحقيقات هسته اي ايران اواسط هفته با هماهنگي بازرسان آغاز خواهد شد .



وي در پايان اظهار داشت: دور بعدي گفتگوهاي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي و مسوولان سازمان انرژي اتمي براي تهيه چارچوب بازگشايي مراكز هسته اي فردا در تهران ادامه خواهد يافت .

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