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۱۷ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۳۳

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در گفتگو با "مهر":

دور اول مذاكرات براي بازگشايي مراكز تحقيقات هسته اي ايران پايان يافت

دور اول مذاكرات براي بازگشايي مراكز تحقيقات هسته اي ايران پايان يافت

سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرد: دور اول مذاكرات مسئولان سازمان انرژي اتمي و بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي براي تهيه چارچوب بازگشايي مراكز تحقيقات هسته اي پايان يافت .

حسين انتظامي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در اين باره توضيح داد: اين مذاكرات پيرو درخواست سه شنبه گذشته ايران از آژانس بين المللي انرژي اتمي براي شروع تحقيقات هسته اي انجام شد .

وي تاكيد كرد : جمهوري اسلامي ايران به همكاري هاي خود با بازرسان آژانس در چارچوب مقررات پادمان هسته اي ادامه مي دهد و فعاليت مراكز تحقيقات هسته اي ايران تحت نظارت كامل آژانس انجام خواهد شد .

به گفته سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي، طبق مذاكرات، تحقيقات هسته اي ايران اواسط هفته با هماهنگي بازرسان آغاز خواهد شد .

وي در پايان اظهار داشت: دور بعدي گفتگوهاي بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي و مسوولان سازمان انرژي اتمي براي تهيه چارچوب بازگشايي مراكز هسته اي فردا در تهران ادامه خواهد يافت .  
کد مطلب 275323

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