عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الشرق الاوسط
- واشنگتن ، موافقت ضمني مسكو و برلين را درباره پيش نويس قطعنامه خود در مورد عراق ، بدست آورد.
- الظواهري خواستار تلاش پاكستاني ها براي سرنگوني مشرف شد.
- مهاتير محمد نخست وزير مالزي اواخر اكتبر استعفا مي دهد و قدرت را به معاون خود تحويل مي دهد.
- اخبار بد براي تهران (گزارش )
- وزير امور خارجه يمن : به آمريكايي ها اجازه داديم كه تنها براي تحقيقات در مورد متهمان انفجار رزمناو كول به يمن بيايند.
- تيم فوتبال والنسيا اولين شكست را به تيم رويايي رئال مادريد در بازيهاي لاليگاي اسپانيا وارد كرد.
* الحيات
- خسارتهاي سنگين آمريكا در حملات امروز دوشنبه مردان مسلح
- يك مسوول عراقي از سوء قصد نجات يافت .
- كشته شدن يك نوجوان عراقي به ضرب گلوله نظاميان آمريكايي
- هليكوپترهاي آمريكايي منطقه اي در نزديكي خالديه را گلوله باران كردند.
- يك نظامي آمريكايي در فلوجه كشته شد.
- در درگيريهاي ميان هند و پاكستان ، 15 تن كشته شدند.
- دادگاه امنيتي دولت اردن امروز دوشنبه محاكمه 13 متهم به انجام عمليات تروريستي را آغاز كرد.
- عريقات : نيازي به وزارت امور مذاكرات در دولت احمد قريع وجود ندارد.
- ديوار جداكننده ... سومين شكست براي فلسطيني ها
- گذشت سه سال از انتفاضه منجر به بيداري جهاني نسبت به مساله فلسطين شد.
* الزمان
- نيروهاي امنيتي عراق مسووليت حراست از مرزهاي اين كشور با ايران را بدست گرفتند.
- نيروهاي ائتلاف شماري از اعضاي دستگاه امنيتي و نظامي رژيم سابق عراق را براي حمايت از لوله هاي نفتي در مقابل اعمال خرابكارانه به كار مي گيرند.
- 23 فروند موشك سام و چند قبضه گلوله در تكريت كشف شد.
- مسكو ، گزارشهايي در مورد اقامت صدام در جمهوري آذربايجان را تكذيب كرد.
- انفجار مين در خالديه ، جان 4 عراقي را گرفت .
- يك نظامي لهستاني در حله كشته شد.
-4 نظامي آمريكايي در اسكندريه و التاجي زخمي شدند.
- كويت با پيشنهاد برمر براي انصراف از دريافت غرامت از عراق مخالفت كرد.
-ايران با متوقف كردن برنامه غني سازي اورانيوم مخالفت كرد و بر حق داشتن فناوري هسته اي مسالمت آميز تاكيد كرد.
- حزب الله لبنان مساله اسرا را با حماس و جهاد اسلامي بررسي كرد.
- انتخابات رياست جمهوري در الجزاير وارد گرداب شكافها و اختلافات مي شود ، رقابت ميان بوتفليقه و بن فليس در مورد رهبري جبهه آزاديبخش
- جيبوتي از ميانجي گري در مذاكرات صلح سومالي عقب كشيد.
* القدس العربي
- در تازه ترين حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي در عراق ، 4 تن زخمي شدند.
- الظواهري ، پاكستاني ها را به سرنگوني رژيم مشرف دعوت كرد.
- عربستان خواستار اعزام نيرو از سوي پاكستان به اين كشور شد تا جاي نظاميان آمريكايي را كه از اين كشور عقب نشيني كردند ، گرفته و از هرگونه ناآرامي هاي داخلي يا شورش نظاميان جلوگيري كنند.
- باج خواهي آمريكا از كشورهاي خليج (فارس )
- مبارك قوانين اضطراري را لغو كرد .
- كاهش محبوبيت حزب كارگر انگليس .
- ايران هرگونه سازش در مورد حق خود در غني سازي اورانيوم را رد كرد.
- فرمانده ايراني : ايران نياز به بمب هسته اي ندارد زيرا هر يك از بسيجي ها يك بمب هسته اي هستند.
- مبارك خواستار اصلاح قوانين احزاب و گفتگوي ملي در مصر شد.
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