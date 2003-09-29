عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

* الشرق الاوسط

- واشنگتن ، موافقت ضمني مسكو و برلين را درباره پيش نويس قطعنامه خود در مورد عراق ، بدست آورد.

- الظواهري خواستار تلاش پاكستاني ها براي سرنگوني مشرف شد.

- مهاتير محمد نخست وزير مالزي اواخر اكتبر استعفا مي دهد و قدرت را به معاون خود تحويل مي دهد.

- اخبار بد براي تهران (گزارش )

- وزير امور خارجه يمن : به آمريكايي ها اجازه داديم كه تنها براي تحقيقات در مورد متهمان انفجار رزمناو كول به يمن بيايند.

- تيم فوتبال والنسيا اولين شكست را به تيم رويايي رئال مادريد در بازيهاي لاليگاي اسپانيا وارد كرد.

* الحيات

- خسارتهاي سنگين آمريكا در حملات امروز دوشنبه مردان مسلح

- يك مسوول عراقي از سوء قصد نجات يافت .

- كشته شدن يك نوجوان عراقي به ضرب گلوله نظاميان آمريكايي

- هليكوپترهاي آمريكايي منطقه اي در نزديكي خالديه را گلوله باران كردند.

- يك نظامي آمريكايي در فلوجه كشته شد.

- در درگيريهاي ميان هند و پاكستان ، 15 تن كشته شدند.

- دادگاه امنيتي دولت اردن امروز دوشنبه محاكمه 13 متهم به انجام عمليات تروريستي را آغاز كرد.

- عريقات : نيازي به وزارت امور مذاكرات در دولت احمد قريع وجود ندارد.

- ديوار جداكننده ... سومين شكست براي فلسطيني ها

- گذشت سه سال از انتفاضه منجر به بيداري جهاني نسبت به مساله فلسطين شد.

* الزمان

- نيروهاي امنيتي عراق مسووليت حراست از مرزهاي اين كشور با ايران را بدست گرفتند.

- نيروهاي ائتلاف شماري از اعضاي دستگاه امنيتي و نظامي رژيم سابق عراق را براي حمايت از لوله هاي نفتي در مقابل اعمال خرابكارانه به كار مي گيرند.

- 23 فروند موشك سام و چند قبضه گلوله در تكريت كشف شد.

- مسكو ، گزارشهايي در مورد اقامت صدام در جمهوري آذربايجان را تكذيب كرد.

- انفجار مين در خالديه ، جان 4 عراقي را گرفت .

- يك نظامي لهستاني در حله كشته شد.

-4 نظامي آمريكايي در اسكندريه و التاجي زخمي شدند.

- كويت با پيشنهاد برمر براي انصراف از دريافت غرامت از عراق مخالفت كرد.

-ايران با متوقف كردن برنامه غني سازي اورانيوم مخالفت كرد و بر حق داشتن فناوري هسته اي مسالمت آميز تاكيد كرد.

- حزب الله لبنان مساله اسرا را با حماس و جهاد اسلامي بررسي كرد.

- انتخابات رياست جمهوري در الجزاير وارد گرداب شكافها و اختلافات مي شود ، رقابت ميان بوتفليقه و بن فليس در مورد رهبري جبهه آزاديبخش

- جيبوتي از ميانجي گري در مذاكرات صلح سومالي عقب كشيد.

* القدس العربي

- در تازه ترين حملات مسلحانه عليه نظاميان آمريكايي در عراق ، 4 تن زخمي شدند.

- الظواهري ، پاكستاني ها را به سرنگوني رژيم مشرف دعوت كرد.

- عربستان خواستار اعزام نيرو از سوي پاكستان به اين كشور شد تا جاي نظاميان آمريكايي را كه از اين كشور عقب نشيني كردند ، گرفته و از هرگونه ناآرامي هاي داخلي يا شورش نظاميان جلوگيري كنند.

- باج خواهي آمريكا از كشورهاي خليج (فارس )

- مبارك قوانين اضطراري را لغو كرد .

- كاهش محبوبيت حزب كارگر انگليس .

- ايران هرگونه سازش در مورد حق خود در غني سازي اورانيوم را رد كرد.

- فرمانده ايراني : ايران نياز به بمب هسته اي ندارد زيرا هر يك از بسيجي ها يك بمب هسته اي هستند.

- مبارك خواستار اصلاح قوانين احزاب و گفتگوي ملي در مصر شد.