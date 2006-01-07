پمپاژ قدرت از لوله هاي " گاز پروم "

بيش از پانزده سال است كه آمريكا با پشتيباني مالي هنگفت، اقدام به ساخت سريال سياسي - ايدئولوژيك طولاني شبيه به سريالهاي "سوآپ آپرايي" براي كل نظام بين الملل كرده است؛ در اين بين هستند بسياري از دولتهايي كه از مخاطب قرار گرفتن شهروندانشان و از مجذوب شدن به جذابيتهاي اين سريال آمريكايي ناخرسندند .

ايجاد بازار آزاد، طراحي سازمان تجارت جهاني، سركوب حكومتهاي توتاليترو بنيادگرا، افزايش پايگاههاي نظامي در كشورهاي مختلف جهان ، طرح خاورميانه بزرگ ، وقوع انقلابهاي رنگين و گسترش ناتو به شرق از سكانسهاي اين سريال طولاني هستند؛ كارگردانان و تهيه كنندگان قصد دارند تا اغوا و جذب تمام ملل جهان به تهيه فيلمنامه سياسي يا به عبارتي بهتر سياستنامه اين سريال ادامه دهند .

دولت روسيه به عنوان كارگردان كهنه و ورشكسته بين المللي از ناراضيان وضع موجود است؛ اين كشور هر روز در تنگناي نفوذ سياسي - اقتصادي غرب و به ويژه آمريكا قرار مي گيرد؛ گسترش ناتو به شرق همچون كابوسي دهشتناك بر كاخ كرملين سايه افكنده است؛ عضويت جمهوري هاي سابق شوروي در ناتو و همچنين اتحاديه اروپا باعث خواهد شد كه اين كشورها در چارچوب معادلاتي غرب حركت كنند و از دسته بندي هاي حوزه نفوذ مسكو خارج و همكاري با دولت هاي غربي در درجه نخست اولويت هاي سياسي كشورشان قرار گيرد .

با وقوع انقلابهاي رنگين در كشورهاي گرجستان و اوكراين و گرايش رهبران اين جمهوري ها به سمت غرب، اين كشورها براي پرهيز از بازخواست هاي مسكو خواستار عضويت در ناتو و چتر حمايت هاي نظامي - سياسي و اقتصادي غرب شدند .

روسيه نيز براي حفظ اين كشورها در حوزه نفوذ خود در يك واكنش انفعالي با بهره جستن از ابزارهاي تهديدي و برگ هاي برنده و با انگشت گذاشتن به نقاط ضعف اين كشورها ، سعي در بازگرداندن آنها به رويكرد سياسي گذشته و انصراف از عضويتشان در ناتو است .

شركت گاز پروم از جمله شركتهاي چند مليتي روسيه به علت تسلط بر منابع انرژي و شاهراههاي ارتباطي آن در جمهوريهاي شوروي سابق، يكي از ابزارهاي قدرتي مسكو براي مقابله با موج نفوذ نئوليبرال نهادي در حوزه منافع ملي اش است؛ در اين بين اوكراين به علت موقعيت استراتژيكي اش و به لحاظ آنكه خط حائل بين سازمان پيمان آتلانتيك شمالي "ناتو" و روسيه است ، براي مسكو از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و روسيه نمي خواهد به آساني اين كشور مهم را همانند گرجستان ، ليتواني و ساير كشورهاي حوزه درياي بالتيك از دست بدهد ، بر همين اساس مجبور است از تمام توان قدرتي خود استفاده نمايد .

استفاده از حداكثر توان قدرتي براي جلوگيري از پيشروي ناتو و سياست هاي ضد روسي مقامات كيف ، موجب شده است تا روسيه به سمت سياست " اصل تصعيد قدرت " كشيده شود . اين اصل به معناي آن است كه كشور احساس كننده خطر ، از حداكثر توان دفاعي براي تخريب طرح هاي معاندانه رقيب با حداقل آثار بازخوردي منفي متوسل شود؛ استفاده كنندگان از اين اصل به موازات نوع تهديد از تمام توان ابزارهاي قدرتي براي مقابله با استراتژي و تاكتيك هاي خصمانه كشور و يا سازمان مخاطب استفاده مي كنند.



آزاد كردن تمام پتانسيل هاي قدرتي و برگهاي پيروزي توسط يك كشور نشاندهنده آن است كه روسيه ناچار به چنين امري شده و مقامات آن بر اين باور هستند درجه تهديد به حدي رسيده است كه استفاده از تمام پتانسيل ها لازم و احتمال برد را در پي خواهد داشت .

با توجه به اينكه هر كشوري در عرصه بين الملل نياز به قيم براي تعيين اولويت هاي سياست خارجي خود ندارد، سياست هاي غرب گرايانه كي يف بي شك نمي تواند از طريق حمله نظامي، قطع روابط اقتصادي و تهديدات هسته اي از طرف روسيه مقابله به مثل شود، زيرا نوع مجازات با نوع تهديدات همخواني ندارد و آثار سوء اينگونه تهديدات بيش از سود آن است ؛ بر همين اساس روسيه به دنبال ابزار مجازاتي قوي است كه ضمن داشتن معقوليت ، در صحنه بين الملل نيز توجيه پذير باشد .

شركت روسي گاز پروم به علت تامين 30 درصد گاز اوكراين و ترانزيت 45 درصد گاز مصرفي اين كشور از تركمنستان ، تسلط ويژه اي بر بازار سوخت اوكراين دارد؛ بر همين پايه منابع سوختي در گذشته براي نگه داشتن اوكراين در مجموعه دولت هاي متحد و در حال حاضر براي مجازات سياستهاي واگرايانه كي يف بهترين ابزار ممكن است؛ از آنجا كه قطع گاز روسيه و تبديل منبع انرژي به سلاح تهاجم ، وجهه روسيه را در اذهان مشتريان سوختش خراب مي كند، متوسل شدن روسيه به اين اقدام اوج ناچاري روسيه و نشانه استفاده از آخرين توان قدرتي مسكو براي جلوگيري از سياست هاي غرب گرايانه كي يف مي باشد .

در اين بين كشورهاي اروپايي به علت آنكه جايگزين زودهنگامي براي سوخت خريداري شده از روسيه ندارند، لذا از توان واكنشي محكم در برابر روسيه برخوردار نيستند؛ بر همين اساس مسكو از شركت "گاز پروم" به عنوان بهترين ابزار قدرتي براي تامين منافع ملي اش در مقطع كنوني استفاده مي كند و بر اين باور هستند كه حربه فوق كارسازترين ونهايي ترين راهكار براي مقابله با نفوذ نئوليبرال نهادي غرب در منطقه قفقاز و اوراسيا است.