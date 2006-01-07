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۱۷ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۵۸

نحوه پيش فروش بليت هاي ديدار پرسپوليس و بايرن مونيخ اعلام شد

نحوه پيش فروش بليت هاي ديدار پرسپوليس و بايرن مونيخ اعلام شد

باشگاه پرسپوليس نحوه بليت فروشي ديدار روز 23 ديماه اين تيم برابر بايرن مونيخ آلمان را اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" براساس اعلام باشگاه پرسپوليس بليت هاي ديدار تيم هاي پرسپوليس تهران و بايرن مونيخ آلمان از طريق صندوق قرض الحسنه بسيجيان دراختيارعلاقه مندان قرارمي گيرد.

براين اساس بليت هاي مذكور ازساعت 8 الي 16 روزهاي دو شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاري بفروش مي رسد و هر نفرمي تواند سه قطعه بليت دريافت كند. بهاي بليت هاي اين ديدار 20000ريال ، 30000ريال و 50000 ريال تعيين شده است .

اسامي شعبه هاي اين صندوق كه براي فروش بليت هاي اين ديداردرنظرگرفته شده ، متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنين شعبه مركزي اين صندوق واقع درخيابان زرتشت در روزهاي فوق و بصورت شبانه روزي ، بليت دراختيارعلاقه مندان قرارمي دهد .
ديداردوستانه تيم هاي پرسپوليس و بايرن مونيخ ساعت 15 روزجمعه 23 ديماه جاري درورزشگاه آزادي دربرگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 275336

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