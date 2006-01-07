نحوه پيش فروش بليت هاي ديدار پرسپوليس و بايرن مونيخ اعلام شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" براساس اعلام باشگاه پرسپوليس بليت هاي ديدار تيم هاي پرسپوليس تهران و بايرن مونيخ آلمان از طريق صندوق قرض الحسنه بسيجيان دراختيارعلاقه مندان قرارمي گيرد.

براين اساس بليت هاي مذكور ازساعت 8 الي 16 روزهاي دو شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاري بفروش مي رسد و هر نفرمي تواند سه قطعه بليت دريافت كند. بهاي بليت هاي اين ديدار 20000ريال ، 30000ريال و 50000 ريال تعيين شده است .

اسامي شعبه هاي اين صندوق كه براي فروش بليت هاي اين ديداردرنظرگرفته شده ، متعاقباً اعلام خواهد شد. همچنين شعبه مركزي اين صندوق واقع درخيابان زرتشت در روزهاي فوق و بصورت شبانه روزي ، بليت دراختيارعلاقه مندان قرارمي دهد .

ديداردوستانه تيم هاي پرسپوليس و بايرن مونيخ ساعت 15 روزجمعه 23 ديماه جاري درورزشگاه آزادي دربرگزار خواهد شد.