مقامات ارشد دولت بوش از جنگ عراق دفاع كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت خبري سي ان ان در پي انتقادهايي كه ارسال نامه كميته اطلاعات مجلس آمريكا به رييس سي آي اي مطرح ساخت ، مقامات ارشد دولت بوش بار ديگر بر درستي اطلاعات جنگ عراق صحه گذاشتند .

نامه مذكور هفته گذشته توسط " پورتر گاس" نماينده جمهوري خواه ايالت فلوريدا كه رييس كميته اطلاعات مجلس آمريكاست و "جين هارمن" نماينده دمكرات ايالت كاليفرنيا براي" جورج تنت" رييس سيا ارسال شد. اين نامه حاكي از آن است كه اطلاعات سيا درمورد عراق منسوخ ، ناقص و مبتني بر قراين بوده است .

كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي آمريكا گفت اطلاعات دولت مبتني بر اطلاعاتي بوده كه ظرف پنج سال گردآوري شده و حاكي از وجود سلاحهاي كشتارجمعي در عراق بوده است . او در گفتگو با شبكه ان بي سي اظهار داشت منطقي نيست فكر كنيم صدام اين سلاحها را پيش از جنگ منهدم كرده است .

كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا نيز گفت: پس از حملات تروريستي يازدهم سپتامبر سال 2001 ديدگاه دولت آمريكا نسبت به عراق تغيير كرد . پاول در گفتگو با سي ان ان گفت مي دانستيم صدام داراي سلاحهاي كشتارجمعي است ولي فكر نمي كرديم چندان اهميتي داشته باشد اما همه چيز با حادثه يازدهم سپتامبر تغيير كرد. پس از حملات يازدهم سپتامبر اين موضوع مطرح شد كه چه اتفاقي مي افتد اگر ميان كشورهايي كه داراي سلاحهاي كشتار جمعي هستند و گروههاي تروريستي كه خواهان دست يابي به اين سلاحها هستند ارتباط برقرار شود. پاول مصرانه اظهارداشت عراق تا زمان حمله به اين كشور داراي سلاحهاي كشتار جمعي بوده است . او گفت دولت پيشين آمريكا نيز معتقد بوده كه تاسيسات اين كشور بايد بمباران شود .

روزنامه واشنگتن پست ديروز نوشت كميته اطلاعات مجلس چند ماه گذشته را صرف بررسي نوزده جلد مطالب محرمانه اي كرده كه مقامات رسمي دولت بوش براي توجيه جنگ عليه عراق از آنها استفاده كردند.

به گزارش واشنگتن پست " پورتر وهارمن" به " جورج تنت" گفته اند كاستي هاي قابل ملاحظه اي در توانايي اطلاعاتي آمريكا براي جمع آوري اطلاعات در مورد عراق ديده مي شود زيرا از زمانيكه بازرسان تسليحاتي سازمان ملل ،عراق را در سال 1998 ترك كردند اطلاعات جديدي بدست نيامد و آژانس هاي اطلاعاتي بر ارزيابي هاي گذشته واندك اطلاعات جديد تكيه كردند.

"بيل هارلو" سخنگوي سيا در پاسخ به اين اظهارات در بيانيه اي اعلام داشت كه سازمان مركزي اطلاعات آمريكا(CIA ) قوياً از اطلاعات خود در مورد توان تسليحاتي عراق حمايت مي كند .