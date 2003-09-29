امنيت خاورميانه و سرنوشت آن بايد توسط كشورها و ملتهاي منطقه تامين شود

به گزارش خبرگزاري مهر رييس جمهوري در اين ديدار با تاكيد بر لزوم همكاري و تبادل نظر تهران- دمشق در خصوص اوضاع سياسي منطقه تصريح كرد: امنيت منطقه و سرنوشت آن بايد توسط كشورها و ملتهاي منطقه تامين شود.

آقاي خاتمي با ابراز نگراني از اشغال عراق گفت: ما خواهان استقرار حكومتي مردم سالار در عراق هستيم.

رييس جمهور افزود: تهران از حاكميت بر خاسته از همه مذاهب و قوميت ها درعراق كه با همسايگانه تعامل سازنده داشته باشد حمايت مي كند.

آقاي خاتمي حوادث اخير و ترورهاي انجام شده در عراق را يادآور شد و پايان اشغال را به نفع همه كشورهاي منطقه و خود اشغالگران ارزيابي كرد و گفت: سازمان ملل متحد مي تواند نقش محور در مسايل منطقه داشته باشد.

آقاي خاتمي از نقش سوريه در منطقه و نسبت به مسايل فلسطين تقدير كرد و گفت: صلح مبتني بر عدالت تنها با احقاق حقوق حقه همه فلسطينيان و پايان اشغال سرزمينهاي منطقه مستقر مي شود.

رييس جمهور روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه را مناسب خواند و بر پيگيري جدي توافقات تاكيد كرد.

آقاي عبدالحليم خدام معاون اول رييس جمهوري سوريه نيز در اين ديدار با تشريح مشكلات و مسايل فلسطين اشغالي و عراق و نيز تبعات تداوم حضور بيگانگان در منطقه، بر تبادل نظر و همكاري دو كشور در اين خصوص براي رفع نگرانيها تاكيد كرد.

وي با ارائه تحليلي افزود: دمشق خواهان وحدت ملي، رفع اشغال و ايجاد حكومتي مردم‌سالار در عراق است.

طرفين در اين ديدار همچنين آخرين تحولات منطقه را مورد بحث و بررسي قرار دادند .