مسابقه بهترين "تيتر" براي مرگ "شارون"

به گزارش خبرگزاري"مهر"، سايت "حماسه" در اين اطلاعيه آورده است:

يكي از بزرگترين تروريست ها در برابر مرگ دست ها را بالا برده است. شارون، رئيس حكومت غير قانوني اسرائيل را همه مي شناسند. مردم دنيا و بخصوص آنان كه در سرزمين هاي اشغالي فلسطين زندگي مي كنند، بارها و به دفعات پيام مرگ و نيستي را از اين جرثومه فساد شنيده اند و با تمام وجود لمس كرده اند.

اينك جهنميان به استقبال او آمده اند؛ در حاليكه همپالگي هايش و در راس آنها بوش، رئيس حكومت آمريكا تابوت مخوف او را به نظاره ايستاده است.

آيا او به روزهايي مي انديشد كه به اين جنايتكار خواهد پيوست. حرف در اين مقوله زياد است، كه وا مي گذاريم ...

سايت حماسه www.hemaseh.com به همين مناسبت مسابقه اي را ترتيب داده است با عنوان بهترين تيتر مرگ شارون شما نيز مي توانيد عنوان انتخابي را براي ما ارسال كنيد و از جوايزي كه براي اين بخش پيش بيني شده بهره مند گرديد.

عناويني كه بعضي دوستان پيشنهاد كرده اند عبارتند از:

- شارون در جهنم

- مرگ جلاد

- جاني در جهنم

- انتفاضه شارون را اوت كرد

- انتفاضه شارون را راهي جهنم كرد

- شارون در آتش

- شيطان در بدرقه شارون

- بوش در عزاي شيطان

- شيطان در عزاي شارون

- جهنم آماده پذيرايي از شارون

- تروريست بزرگ در چنگال مكافات