به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، علي جعفري رئيس اداره ارشاد اسلامشهر با اعلام اين خبر گفت: "اين جشنواره به منظور انعكاس واقعه غدير خم با بيان زيباي هنر و ترويج فرهنگ غدير خم در رشتههاي خوشنويسي، شعر، مقالهنويسي، فيلم كوتاه، نمايشنامهنويسي، داستان و انتخاب كتاب برتر با حضور شعرا، انديشمندان، اساتيد و هنرمندان بيست و هشتم دي ماه جاري در فرهنگسراي شهيد صارمي اسلامشهر برگزار ميشود.
علاقمندان در شهرستان اسلامشهر ميتوانند تا بيست و ششم دي ماه جاري آثار خود را به دبيرخانه اولين جشنواره فرهنگي هنري امام علي (ع)، قرآن و نهجالبلاغه واقع در اسلامشهر ابتداي خيابان امام محمد باقر (ع)، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي اسلامشهر ارسال يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 4-2365573-0228 تماس حاصل نمايند.
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