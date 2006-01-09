عوامل اصلي مرگ و مير مردان مشخص شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، اين 5 مورد عبارتند از بيماريهاي قلبي ، سرطان ، تصادفات ، حملات و سكته هاي مغزي و بيماريهاي ريوي.

طبق تحقيقات انجام شده ، بيماريهاي قلبي كه كشنده ترين عامل مرگ و مير در مردان است اكثر اوقات در حدود سنين 68 سال بروز كرده و در صورتي كه تشخيص زود هنگام داده شود ، مي توان آن را تحت كنترل درآورد.

سرطان نيز به دليل گسترش سريع بسيار مرگبار بوده و در هر سني نيز ممكن است بروز كند. به همين دليل بهتر است به منظور پيشگيري از آن ، شيوه زندگي سالم يعني تغذيه صحيح ، فعاليت بدني كافي ، استرس كم و عدم استعمال دخانيات را همواره در زندگي رعايت كنيم.

به گزارش " مهر" ، مردان 2 برابر زنان به دليل صدمات ، ضربات و تصادفات جان خود را از دست مي دهند. بنابراين توصيه مي شود هنگام كار ، ورزش يا رانندگي بيشتر مراقب ضربات وارده به بدن خود باشند.

بر همين اساس ، از سن 76 سالگي به بالا نيز بسياري از مردان در معرض ابتلا به حملات مغزي و بيماريهاي ريوي قرار مي گيرند كه بايد از نظر اينكه لخته اي در خونشان يا مانعي بر سر راه تنفسشان وجود ندارد اطمينان خاطر حاصل نمايند.