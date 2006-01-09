  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۱۴

/ آگاهي/

عوامل اصلي مرگ و مير مردان مشخص شد

عوامل اصلي مرگ و مير مردان مشخص شد

كشنده ترين بيماريها و موارد براي مردان در قرن حاضر 5 مورد تشخيص داده شده است كه با پيشگيري از آنها مي توان عمر طولاني تر داشت و از كيفيت بالاتري در زندگي برخوردار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" ، اين 5 مورد عبارتند از بيماريهاي قلبي ، سرطان ، تصادفات ، حملات و سكته هاي مغزي و بيماريهاي ريوي.

 

طبق تحقيقات انجام شده ، بيماريهاي قلبي كه كشنده ترين عامل مرگ و مير در مردان است اكثر اوقات در حدود سنين 68 سال بروز كرده و در صورتي كه تشخيص زود هنگام داده شود ، مي توان آن را تحت  كنترل درآورد.

 

سرطان نيز به دليل گسترش سريع بسيار مرگبار بوده و در هر سني نيز ممكن است بروز كند. به همين دليل بهتر است به منظور پيشگيري از آن ، شيوه زندگي سالم يعني تغذيه صحيح ، فعاليت بدني كافي ، استرس كم و عدم استعمال دخانيات را همواره در زندگي رعايت كنيم.

 

به گزارش " مهر" ، مردان 2 برابر زنان  به دليل صدمات ، ضربات و تصادفات جان خود را از دست مي دهند. بنابراين توصيه مي شود هنگام كار ، ورزش يا رانندگي بيشتر مراقب ضربات وارده به بدن خود باشند.

 

بر همين اساس ، از سن 76 سالگي به بالا نيز بسياري از مردان در معرض ابتلا به حملات مغزي و بيماريهاي ريوي قرار مي گيرند كه بايد از نظر اينكه لخته اي در خونشان يا مانعي بر سر راه تنفسشان وجود ندارد اطمينان خاطر حاصل نمايند.

کد مطلب 275470

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها