پاكستان اظهارات مرد شماره دو القاعده را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، ايمن الظواهري ديشب در يك نوار صوتي پرويز مشرف را يك خائن توصيف كرد و از مردم پاكستان خواست وي را از قدرت بركنار كنند .

بنابراين گزارش، "مسعود خان" سخنگوي وزارت خارجه پاكستان امروزدريك كنفرانس مطبوعاتي دراسلام آباد اظهارداشت:هدف ظواهري از اين اظهارات تنها گمراه كردن افكار عمومي مردم پاكستان و مسلمانان ازوجهه مشرف است تا پل جهان اسلام و غرب را قطع كند.

وي افزود : ما نمي خواهيم به اين اظهارت پاسخ دهيم بلكه تمايل داريم كه اين نكته را اضافه كنيم كه رييس جمهوري پاكستان براي امت اسلامي مي جنگند وبه يك سمبل وحدت اسلامي تبديل شده است .

مسعود خان تاكيد كرد اسلام آباد علي رغم تهديدات كنوني همچنان بر ادامه مبارزه با تروريسم و تعقيب تروريستهاي سازمان القاعده و طرفداران آنها اصرار دارد .

