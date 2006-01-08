32 ميليارد تومان طلب برنجكاران هنوز پرداخت نشده است

جميل عليزاده شايق در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با انتقاد از تاخير در پرداخت طلب برنجكاران در سالجاري افزود: تا كنون و علي رغم درخواستهاي متعدد از مسوولان بابت پرداخت 32 ميليارد تومان طلب كشاورزان بابت خريد برنج در سالجاري هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است .

وي تاكيد كرد: بدليل تاخير در پرداخت مطالبات برنجكاران استقبال كشاورزان از فروش محصول به مراكز خريد كم شده بطوريكه هم اكنون ميزان خريد برنج پر محصول در سالجاري به 84 هزار تن رسيده است .

عليزاده تصريح كرد: اين درحالي است كه مطابق بررسي هاي بعمل آمده ميزان برنج تحويلي به مراكز خريد در سالجاري 150 هزار تن پيش بيني شده بود .

وي توليد برنج در سالجاري را دو ميليون و 300 هزار تن اعلام كرد و افزود:بر اين اساس ميزان كسري برنج در سالجاري با احتساب ذخيره موجود حداكثر 300 هزار تن است .

عليزاده تاكيد كرد: در صورت ادامه روند تاخير در پرداخت بدهي كشاورزان پيش بيني مي شود سال آينده نيز استقبال كشاورزان از كشت برنج پر محصول كاهش يابد .