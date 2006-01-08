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۱۸ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۱۸

مسئله اهانت به پيامبر اكرم (ص) هر چه زودتر حل شود

وزير امور خارجه دانمارك از دبير كل اتحاديه عرب خواست تا مسئله كاريكاتور موهن پيامبراكرم (ص) را هر چه زودتر حل و به اين موضوع خاتمه دهند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مولر وزير امور خارجه دانمارك طي گفتگوي تلفني با عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب اظهار داشت: هرچه سريعتر به موضوع كاريكاتور پيامبراكرم (ص) كه در نشريه پر تيراژ "جولند پستن" دانماركي منتشر شده بود، خاتمه دهند.

مولر به دبير كل اتحاديه عرب گفت: حكومت دانمارك احترام متقابل به اديان را مي داند و سعي دارد تا همه دانماركي ها را نيز به اين امر فراخواند.

مولر اظهار داشت: به منظور جلوگيري از روي دادن چنين مسائلي از وسايل ارتباط جمعي و رسانه هاي گروهي خواستيم تا در مسائل داخلي دانمارك دخالت نكنند.

مولر در ادامه ياد آور شد: ما به اسلام احترام مي گذاريم و آنرا به عنوان ديني آسماني و از اديان اساسي به شمار مي آوريم، از اين رو مي خواهيم مسئله كاريكاتور پيامبراكرم (ص) هر چه زودتر حل شود و واكنشهايي كه نسبت به اين موضوع داده شده است، خاتمه يابد.

عمرو موسي طي اين مكالمه تلفني تصريح كرد: به منظور حل شدن و خاتمه دادن به قضيه كاريكاتور، نامه اي از سوي وزارت امور خارجه دانمارك  و آندرس فوگ  راسموسن نخست وزير اين كشور به كشورهاي عرب ارسال و در آن مسئله احترام به اسلام و جايگاه دانمارك را در اين مورد خواستار خواهيم شد .

موسي با تأكيد بر ارسال نامه به كشورهاي عرب و مسلمان گفت: طي ارسال نامه به كشورهاي مذكور، به سازمان كنفرانس اسلامي نيز بايد نامه اي ارسال شود تا در آن نگرش دانمارك نسبت به اسلام نشان داده شود.

عمرو موسي اظهار داشت: نخست وزير دانمارك بايد شهروندان دانماركي را به گونه اي آزاد بگذارد تا كسي اجازه توهين به موازين اسلام را نداشته باشد و احترام به حقوق يكديگر و احترام به موازين اديان مورد قبول باشد.

اين در حالي است كه اتحاديه عرب چندي پيش طي نشستي فوق العاده در قاهره اهانت يك روزنامه دانماركي به پيامبر اسلام(ص) و سكوت دولت اين كشور در قبال اين توهين را محكوم كرده بود.

کد مطلب 275486

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