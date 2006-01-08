مسئله اهانت به پيامبر اكرم (ص) هر چه زودتر حل شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مولر وزير امور خارجه دانمارك طي گفتگوي تلفني با عمرو موسي دبير كل اتحاديه عرب اظهار داشت: هرچه سريعتر به موضوع كاريكاتور پيامبراكرم (ص) كه در نشريه پر تيراژ "جولند پستن" دانماركي منتشر شده بود، خاتمه دهند.

مولر به دبير كل اتحاديه عرب گفت: حكومت دانمارك احترام متقابل به اديان را مي داند و سعي دارد تا همه دانماركي ها را نيز به اين امر فراخواند.

مولر اظهار داشت: به منظور جلوگيري از روي دادن چنين مسائلي از وسايل ارتباط جمعي و رسانه هاي گروهي خواستيم تا در مسائل داخلي دانمارك دخالت نكنند.

مولر در ادامه ياد آور شد: ما به اسلام احترام مي گذاريم و آنرا به عنوان ديني آسماني و از اديان اساسي به شمار مي آوريم، از اين رو مي خواهيم مسئله كاريكاتور پيامبراكرم (ص) هر چه زودتر حل شود و واكنشهايي كه نسبت به اين موضوع داده شده است، خاتمه يابد.

عمرو موسي طي اين مكالمه تلفني تصريح كرد: به منظور حل شدن و خاتمه دادن به قضيه كاريكاتور، نامه اي از سوي وزارت امور خارجه دانمارك و آندرس فوگ راسموسن نخست وزير اين كشور به كشورهاي عرب ارسال و در آن مسئله احترام به اسلام و جايگاه دانمارك را در اين مورد خواستار خواهيم شد .

موسي با تأكيد بر ارسال نامه به كشورهاي عرب و مسلمان گفت: طي ارسال نامه به كشورهاي مذكور، به سازمان كنفرانس اسلامي نيز بايد نامه اي ارسال شود تا در آن نگرش دانمارك نسبت به اسلام نشان داده شود.

عمرو موسي اظهار داشت: نخست وزير دانمارك بايد شهروندان دانماركي را به گونه اي آزاد بگذارد تا كسي اجازه توهين به موازين اسلام را نداشته باشد و احترام به حقوق يكديگر و احترام به موازين اديان مورد قبول باشد.

اين در حالي است كه اتحاديه عرب چندي پيش طي نشستي فوق العاده در قاهره اهانت يك روزنامه دانماركي به پيامبر اسلام(ص) و سكوت دولت اين كشور در قبال اين توهين را محكوم كرده بود.