وظيفه هيات مديره استقلال سياست گذاري بلند مدت است / تغيير در كادر فني تيم ملي به ضرر فوتبال است

علي تاجرنياعضوهيات رئيسه فدراسيون فوتبال وعضوهيات مديره باشگاه استقلال تهران درگفت و گوبا خبرنگارورزشي " مهر" درمشهد درخصوص مسائل اخيرباشگاه هاي مطرح كشورمان پاسخگوي سوالات بود.با عضو هيات مديره باشگاه استقلال از صدرنشيني اين تيم در ليگ پنجم شروع كرديم :

*عملكرد هيات مديره را درقرارگرفتن استقلال درصدرجدول رده بندي وعملكرد خوبي كه تاكنون داشته به چه ميزان سهيم مي دانيد؟

* هيات مديره كارسياست گذاري باشگاه را به عهده دارد و اين موفقيت را دروهله اول مرهون زحمات بازيكنان، دروهله دوم مربيان وسوم متوجه مديريت اجرايي مجموعه باشگاه استقلال محسوب مي گردد. ما بنا به وظيفه اي كه داشته ايم خودمان را نسبت به استقلال مسئول دانسته و طي مدت حضوربرنامه ريزي و تصميم گيري هاي بلندمدت را مدنظرقرارداده ايم، ضمن اينكه حوزه فعاليت درهرقسمت را نيزبه طوركامل تعريف كرده و برهمان مبنا آن راارزيابي نموده ايم.



* علت تاكيد شما برمشخص شدن حوزه ها چيست؟

ببينيد اينكه هركس در محدوده وظايف تعريف شده خود گام بردارد، در وهله اول به نظم و ديسيپلين يك باشگاه كمك مي كند و درمراحل بعدي باعث عدم تداخل مسئوليت ها مي شود كه ازدخالت درحيطه ديگري جلوگيري مي كند.



* شما دراستقلال چگونه نظم حوزه هيات مديره را حفظ مي كنيد؟

با توجه به اينكه معتقديم حرمت وجايگاه هرقسمت را افراد تشكيل دهنده آن تعيين مي كنند، ما نيزبه زعم خودكمتروارد مسائل ريزباشگاه مي شويم و حتي دربرخورد با بازيكنان نيز تمامي جوانب رارعايت مي كنيم، به نحوي كه درسال شايد دوباربرسرميزشام ملاقاتشان كنيم و متعاقبا هم ديده ايد كه بازيكنان و مربيانمان يك بارهم به خود اجازه دخالت دركار هيات مديره را نداده اند.



* يعني هيات مديره استقلال براي نقل و انتقال بازيكنان باشگاه وارد عمل نمي شود؟

خير، چرا كه اين بدعتي است كه به غلط درباشگاههاي ما رايج گرديده و دخالت دركارمربيان وعوامل اجرايي وفني محسوب مي شود، ما نيزبا كمال احترام به كادر فني خود اجازه دخالت دراين وادي پرازبحث را نداده ايم.



* چند وقتي است كه صحبت از ترانسفرشدن چند بازيكن مطرح استقلال به گوش مي رسد، همچنان كه متعاقب آن مخالفت مربيان باشگاه نيز منعكس گرديده ، موضع شما در اين خصوص چيست؟

*همانطوركه درابتداي فصل هم به مربيان اعلام كرديم، بازيكنان استقلال سرمايه اين باشگاه محسوب مي شوند و استفاده ازآن مربوط به مديريت كلان باشگاه مي شود وهرگاه باشگاه درشوك مالي قراربگيرد، بايستي با ترانسفريكي از آنها، تيم را دوباره زنده كرد اما با تمامي اين موارد هيات مديره درخصوص ترانسفراين فصل به نظري قطعي دست نيافته است و چنين موضوعي منتفي به نظرمي رسد.



* ازترانسفرهايي كه اخيراباشگاه استقلال انجام داده راضي هستيد؟

**خير، چرا كه اكثربازيكنان دركشورهاي عربي خواهان داشتند تا كشورهاي اروپايي و اين به پيشرفت آنها كمك چنداني نخواهد كرد.



* اما درزمان مديريت فتح الله زاده، ترانسفرهاي اروپايي خوبي داشتيد؟

بله آن زمان شرايط خاص خود را داشت و پس ازجام جهاني دنيا متوجه فوتبال ما شده بودكه فتح الله زاده نيزازاين فاكتور به خوبي استفاده كرد.



* پس ازاستعفاي فتح الله زاده صحبت از مديرعاملي شما به ميان آمد، اما دكتر قريب جايگزين شد؟

بله درآن زمان به بنده چنين پيشنهادي صورت گرفت اما با توجه به اينكه استقلال يك باشگاه مردمي است و مديريت سياسي خطي مي توانست براي آن خطرناك باشد ،اين پست را قبول نكردم و با ادله اعضاء هيات مديره را نيزمجاب كردم كه درنهايت درخصوص دكترقريب تصميم گيري هاي لازم به عمل آمد.



* هيات مديره استقلال امسال براي قهرماني چه مقدار بودجه پيش بيني كرده است؟

رقمي نزديك به 2ميليارد كه 700ميليون تومان از محل اسپانسر و 200ميليون تومان از فروش بليت و درآمدهاي جانبي براي تيم فوتبال محقق شده و براي تامين مابقي آن برنامه ريزي نموده ايم ضمن آنكه چشم به مساعدت سازمان تربيت بدني داريم.



* علت عدم حضور استقلال در ساير رشته هاي ورزشي چيست؟

دليل خاصي ندارد چرا كه جوفوتبال تمامي ورزش را تحت الشعاع قرارداده و طبيعي است كه توجهات براين رشته خاص متمركزگرديده است، اما دربرنامه 5ساله هيات مديره استقلال توجه به تيم فوتبال دراولويت اصلي قرارداشته است .



* موضوع ساخت ورزشگاه اختصاصي استقلال كه از زمان فتح الله مطرح گرديد به كجا رسيده است؟

واقعيت اين است كه استقلال 4هزار و 500 مترزمين در كنارپارك ارم خريداري نموده اما تاكنون به علت مشكلاتي كه درخصوص قرارداد با پيمانكاران معتبرپيش آمده موفق به ساخت آن نگرديده است كه آخرين آن هم مربوط به زمان فسخ قراردادترك سل با مخابرات ايران بود كه ديگرپيمانكارتركيه اي حاضربه قبول كارما نشد.



*هيات مديره پرسپوليس نيز به تازگي شكل گرفته است، با توجه به حواشي بوجود آمده دراين تيم آينده كاري آنان را چگونه پيش بيني مي كنيد؟

همانطوركه درابتداي صحبت هايم عنوان كردم، مشخص شدن حيطه هاي كاري دريك باشگاه بسيارمهم است اما در پرسپوليس چنين موضوعي هيچ گاه رعايت نشده و به تبع آن مي بينيد كه به طورمثال پروين به عنوان يكي ازاعضاء كادرفني براحتي درمورد آنان اظهارنظرمي كند، خط مي دهد و درمواقعي همگي را برجاي خودشان مي نشاند ، لذا آينده خوبي نمي توان براي آنان متصوربود.



* اما بالاخره انصاري فرد خود يك مديرورزشي است و عمر خود را در فوتبال گذرانده است...

بنده اعتقاد دارم كه مديريت قوي درفوتبال كشورما اكنون اصطلاح "عكس با لباس ورزشي"را نمي طلبد، چرا كه در اين ورزش حواشي مربوط به دوران بازيگري به سطح مديريت هم رخنه كرده و كارباشگاه را مختل مي كند، همانطوركه پروين دراولين صحبت هايش اعلام كرده بود كه انصاري فرشاگرد اوست.



* يعني حرف شنوي لازم بين سطوح مختلف كم رنگ مي شود؟

بله وبدترازآن اينكه انصاري فراعلام كرده كه همگي سيستم هاي خود را با اجازه و نظرپروين عملي خواهد نمود و اين مي شود كه مثل دوران جعفركاشاني كه هيات مديره بازيكن اين طرف و آن طرف مي كرد ريشه هاي باشگاه خشكيده مي شود، لذا براي رفع آن بايستي جايگاهها ازهمين ابتدا بررسي شود.



* با توجه به حضورشما درهيات رئيسه فدراسيون فوتبال درخصوص شرايط كنوني تيم ملي نظرتان چيست؟

تيم ملي ما با صعود آساني كه به جام جهاني آلمان داشت، توقعات را بالابرده اما دراين بين انتقاداتي نيزبربرانكو وارد است كه واقعا بجاست.



*منظورتان همان حاشيه امنيتي كه براي ملي پوشان ما ايجاد شده است؟

بله، البته اين هم جزئي ازموارد است، اما برانكو هم تاحدودي فراموش كرده كه قبلا مربي درجه 2 بوده و به لطف شانسي كه درايران برايش مهيا گرديده، مطرح شده است لذا بايستي حداكثرتوانايي خود را براي ايران بكارگيرد.