مديران كنترل و نظارت را جدي بگيرند

ابوالفضل كلهر در گفت و گو با خبر نگار "مهر" در شهريار ، گفت :سطوح مختلف مديريت نبايد از اصل نظارت بر زير مجموعه كاري خود غافل شوند و اين امر مهم را به فراموشي بسپارد.

نماينده شهريار افزود :به فراموشي سپردن نظارت مي تواند پيامدهاي شوم نارضايتي ارباب رجوع ، بدبيني مردم نسبت به قانون ، فساد سيستم اداري و گرفتن رشوه را به دنبال داشته باشند.

كلهر اظهار داشت :چوب لاي چرخ گذاردن و كار ارباب رجوع را به انجام نرساندن يقيناً با اهداف منفي صورت مي پذيرد زيرا اگر هدف، ترسيم انقلاب و ارزشهاي انساني باشد جايي براي چنين حركاتي نخواهد بود .

وي تاكيد كرد : مديري كه توان استفاده از قانون تشديد ارتشاء مجازات را دارد و اجازه مي دهد زير مجموعه خطا كارش پس از بازداشت دوباره سركارش بيايد در حق نظام اجحاف مي كند ؛ زيرا نگاه ريز بين مردم پس از زير سوال بردن آن مدير قانون را زير سوال خواهد برد .

وي يادآور شد: مديران بايد كوشش كنند تا زير مجموعه خود را كنترل كرده و نظارت را در ادارات خود نهادينه كنند .