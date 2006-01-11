انسيه شاه‌حسيني پشت صحنه "شب به خير فرمانده"

معصومي در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد ويژگي‌هاي فيلم "شب به خير فرمانده" به كارگرداني انسيه شاه‌حسيني گفت: "اين فيلم به لحاظ فضاي فيلمنامه و بار دراماتيك نسبت به كارهاي ديگري كه در حوزه سينماي دفاع مقدس انجام شده بسيار متفاوت است. خانم شاه حسيني هم در هنگام كار بسيار انعطاف‌پذير بود و تلاش كرد به روح واقعي جنگ وفادار باشد، در نتيجه در ساختار بصري آن سعي كرديم واقعگرايانه عمل كنيم و برخي صحنه‌هاي فيلم را دوربين روي دست فيلمبرداري كرديم."

اين فيلمبردار در مورد فيلمبرداري فيلم "وقتي همه خواب بودند" به كارگرداني فريدون حسن‌پور هم گفت: "فيلم يك اثر اوديسه‌وار و شهودي و يه نوعي جاده‌اي است كه در حوزه سينماي معرفتي طبقه‌بندي مي شود. در مجموع تجربه خوبي برايم در عرصه فيلمبرداري بود و در آن تلاش كردم به لحاظ بصري يك كار كارت پستالي و گرافيكي ارائه كنم."

نمايي از فيلم "جايي در دوردست"

معصومي در باره فيلمبرداري فيلم "جايي در دوردست" گفت: "اين فيلم در تداوم كار قبلي خسرو معصومي "رسم عاشق‌كشي" و در همان فضاست كه البته حوزه دراماتيك كار تغيير كرده و به نظرم عاشقانه و انساني‌تر شده. "جايي در دوردست" به نوعي يك قسمت از سه‌گانه معصومي است و فكر مي‌كنم فيلمبرداري فيلم با كمك كارگردان خوب از كار درآمده است."

وي در مورد نفس برگزاري جشنواره فيلم فجر گفت: "به هر حال جشنواره عرصه‌اي است براي ارزش‌گذاري و در واقع تشخيص بهترين‌ها. البته اين دليل نمي‌شود كه فيلم‌هاي ديگر فاقد ارزش باشند. به قول يكي از منتقدان ما به تعداد بيننده‌هاي هر فيلم منتقد داريم، در نتيجه گروه داوران با تمام تخصص‌ها و آگاهي‌ها به حوزه سينما، از يك ديدگاه شخصي فيلم‌ها را قضاوت مي‌كنند و در نتيجه نمي‌توان گفت فيلم‌هايي كه براي جشنواره پذيرفته نشده‌اند فاقد كيفيت هستند."