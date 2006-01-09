اخبار كوتاه حوزه هنري

كنسرت موسيقي سنتي ، عرفاني " داوود آزاد " در رشت

مركز موسيقي حوزه هنري استان گيلان ، كنسرت موسيقي سنتي " كوي تو" با اجراي " داوود آزاد " 22 دي ماه جاري را در رشت برگزار مي كند.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" ، كنسرت موسيقي " كوي تو" به خوانندگي " داوود آزاد " ونوازندگي فرزاد عند ليبي ( دف ) ونويد دهقان ( كمانچه ) همراه خواهد بود كه داوود آزاد علاوه برآوازتاروسه تاروتنبورخواهد نواخت .

علاقه مندان جهت شركت دراين برنامه مي توانند ازمركزموسيقي حوزه هنري شهرستان رشت بليت تهيه كنند .

كنسرت موسيقي سنتي ، عرفاني " كوي تو" روزياد شده ساعت 18 درسالن همايش بانك صادرات شهرستان رشت ، واقع درخيابان امام خميني ( ره ) نرسيده به ميدان فرهنگ برگزارمي شود .

مسابقه طراحي تابلوي تبليغاتي شهري " ضريح نقش " دراصفهان

مسابقه طراحي تابلوي تبليغاتي شهري " ضريح نقش " به همت حوزه هنري استان اصفهان ايام محرم وصفردراصفهان برگزارمي شود.

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، اين مسابقه به منظورايجاد نمايشگاه شهري درايام محرم وصفربا عنوان " ضريح نقش " وموضوع محرم وحضرت اباعبدالله الحسين برگزارمي شود كه ازبين آثارارسالي ، 72 اثربرتربه صورت تابلوي تبليغاتي درميادين ومعابراصلي شهرنصب خواهد شد .

لازم به ذكراست ، معيارهاي داوري آثارشامل : " رعايت اصول تركيب بندي وفرم " ، "كاربرد صحيح نمادها وسمبل هاي عاشورا " ، " استفاده ازشعارهاي مناسب " ، " درنظرگرفتن محتواي مناسب وبرداشت صحيح ازمحرم وحضرت " اباعبدالله الحسين " است كه پس ازداوري ازكليه منتخبان طي مراسمي تقديروجوايزي به رسم يادبود اهدا خواهد شد .

علاقه مندان جهت شركت دراين مسابقه مي توانند آثارخود را تا 3 بهمن ماه جاري به موزه خط خانه هنرمندان ، واقع دراصفهان ، خيابان آبشار، اول پارك ايثارگران ارسال كنند .