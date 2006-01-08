مجموعه "شب هاي برره" كاريكاتوري از رفتارهاي اجتماعي ما است/ نخود در شبهاي برره نماد صادرات تك محصولي است

اكبرعالمي، كارشناس رسانه، در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني "مهر"، درباره مجموعه طنز "شب هاي برره" گفت : من اين مجموعه را موفق ارزيابي مي كنم، چرا كه توانايي بازيگران در اين مجموعه خيلي بالا است و هر كدام از آنها توانسته اند به زيبايي از عهده نقش هاي سپرده شده، برآيند. همچنين اين مجموعه در كنار اين كه براي مخاطبان سرگرم كننده است، آموزشي هم است."

وي با اشاره به اين كه مجموعه "شب هاي برره" همچون آينه اي است كه رفتارهاي كج ومعوج ما را نشان مي دهد، افزود: " اين سريال عبرت آموز است و نشاط را به ميان مردم آورده است. علاوه برآن نوآوري هم دارد. درواقع دست اندركاران جوان اين مجموعه سعي كردند كه مجموعه موفقي را ارائه دهند. البته اين كار مشكلي است و دل شير مي خواهد كه صبح كار كنند و شب كارشان روي آنتن برود. در واقع اراده و پشتكارعوامل اين مجموعه، قابل ستايش است، چرا كه همه آنها دست به دست هم دادند كه با اين سرعت كار كنند و آن را به موقع به پخش برسانند. كار با اين شرايط واقعاً خيلي مشكل است."

اين كارشناس رسانه تاكيد كرد: "طنز "شب هاي برره" اجتماعي و به نوعي كاريكاتوري از رفتارهاي اجتماعي ما است. در واقع خنداندن مردم كار سختي است و توليد مجموعه "شب هاي برره" براي صدا و سيما يك تجربه موفق محسوب مي شود كه مي تواند از اين تجربه موفق براي توليدات بعدي خود استفاده نمايد و گام هاي بزرگ تري بردارد. عوامل مجموعه "شب هاي برره" از سوژه هايي بهره مي برنند كه نمادين و به روز است تا مردم را بخنداند."

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعدد نويسندگان به اين مجموعه كمك كرده است، گفت: "بله، خيلي كمك كرده است، چرا كه هر شب يك نويسنده قصه را مي نويسد. بنابراين ايده هاي مختلف وارد كار مي شود. البته بايد اشاره كنم كه هر يك از مجموعه هاي طنز، شيريني خاص خودشان را دارند. اين مجموعه هم با نوآوري خاصي كه در كار ايجاد كرده ، اين شيريني را براي مردم به ارمغان آورده است. در واقع خيلي خوب به موضوعات خيره مي شوند. به عنوان نمونه نخود دراين مجموعه نماد صادرات تك محصولي است يا بالا برره و پايين برره حكايت جناح هاي راست و چپ است كه به محض وارد شدن عناصر خارجي، با هم متحد مي شوند."

وي درباره اين كه آيا مي توان از موفقيت اين مجموعه براي ساخت ديگر مجموعه ها الگو گرفت، گفت : "خير، الگو گرفتن درست نيست، بلكه هر كس بايد در جاي خودش باشد. وقتي مسئولان سيما كار را به تهيه كننده، كارگردان و نويسنده خوب و توانا بسپارند، بايد اطمينان داشته باشند كه با توانايي اين سه نفر، مي توانند دنيا را فتح كنند و مجموعه هاي موفقي را توليد كنند."