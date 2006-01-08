امكانات قرنطينه براي مسافران ورودي از تركيه به تهران فراهم شد

مشاور رسانه اي و مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اعلام مطلب فوق گفت: به دنبال اظهارات مقامات مسئول در وزارت بهداشت مبني بر اين كه"هيچ موردي از آنفولانزاي مرغي در ايران شيوع پيدا نكرده است"، يقينا هم اين وزارتخانه در مبادي ورودي كشور كه يكي از آن ها فرودگاه مهرآباد است، مساله را تحت كنترل دارد.

رضا جعفرزاده افزود: البته نحوه كنترل و تشخيص چگونگي برخورد با اين موضوع موردي تخصصي است كه خط مشي آنرا وزارت بهداشت مشخص مي كند. اما آنچه وظيفه سازمان هواپيماي كشوري به عنوان بعد نظارتي است، فراهم كردن زمينه هاي انجام اين مهم مي باشد.

وي اظهارداشت: سازمان هواپيمايي كشوري به لحاظ اهميت موضوع و حفظ سلامت عمومي ، از هرگونه همكاري با مسئولان وزارت بهداشت دريغ نخواهد كرد.