پاسداران دژ مستحکم دفاع از حق و حقیقت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه جمعه در آئین بهره برداری موسسه قرآن و عترت شهداء روستای قراخیل قائم شهر با بیان اینکه الگوی همه پاسداران، امام حسین (ع) است، اظهارداشت: پاسداران همچون دژ مستحکم در دفاع از حق و حقیقت گام های موثری بر می دارند.

وی با اشاره به اینکه پاسداران در طول ۸ سال دفاع مقدس با نثار خون و جان خود افتخارات جاودان و به یاد ماندنی در تاریح کشور به ثبت رسانده اند، افزود: اینها مظهر آزادگی و آزادی هستند و این درس را از امام حسین (ع) آموخته اند.

استاندار مازندران بیان کرد: با توجه به افتخارات با ارزش جانبازان، اینها شهیدان زنده این سرزمین هستند.

فلاح جلودار با اشاره به سوم خرداد روز فتح خرمشهر، اذعان داشت: خرمشهر ۱۹ ماه تحت تسخیر بعثی ها بود و خوشبختانه مردم با خون بسیار در راه انقلاب موفق به آزادی این شهر شدند.

وی با اشاره به افتتاح موسسه قرآن و عترت، گفت: با توجه به اینکه قرآن و عترت دو یادگار پیامبر اکرم (ص) است باید برای حفظ این دو تلاش کنیم.

فلاح جلودار با بیان اینکه مردم ایران هر چه دارند از شهدا و قرآن است، تصریح کرد: با توجه به شعار سال گذشته مقام معظم رهبری سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی باید برای توسعه فرهنگ در استان همه مسئولان و آحاد جامعه گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استان مازندران رتبه نخست کشور در خیرین مدرسه ساز را دارد، باید در امر فرهنگی سرمایه گذاری بسیار شود.

فلاح جلودار با اشاره به اینکه باید در کنار فعالیت های آموزشی قرآن اقدامات دیگری باید انجام داد افزود: فعالیت هایی همچون تصویر سازی داستان های قرآنی، کارگاههای آموزشی، فیلمسازی بر اساس داستان های قرآنی و نقاشی باید با شیوه های مختلف صورت گیرد.

همچنین نماینده مردم در خبرگان رهبری با اشاره به اینکه قرآن و عترت دو سرمایه بزرگ برای بشریت است، گفت: با توجه به بالا بودن شانیت قرآن باید آنرا حفظ و نگهداری کنیم.

آیت الله علی معلمی با بیان اینکه فعلیت قرآن برای اهل تقوا و پاکان است، اظهارداشت: برای به ثمر رسیدن هدایت قرآن نیاز به تقوا، پاکی، پایداری، طهارت اخلاق و رفتار است.

وی بیان کرد: مرکز ارزشمند قرآن و عترت منبر ماندگاری برای ارائه و نشر معارف دینی، قرآن و عترت است.

امام جمعه شهرستان قائم شهر با اشاره به اینکه امروز کشورهای دنیا از عترت و امامت بریده و گرفتار فساد، ظلم و ستم شده اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه عربستان سرزمین وحی است اما متاسفانه در ماه حرام رجب حرمت این ماه را نگه نداشته و آل سعود بر سر مردم بی دفاع یمن آتش می ریزد.

آیت الله معلمی با بیان اینکه باید مسیر درست در سایه اهل بیت پیامبر باشد، افزود: در حال حاضر ولایت فقیه جلوه ای از ولایت پیامبر و امامت امامان معصوم است.

همچنین رئیس هیات امناء موسسه قران و عترت شهداء قراخیل بیان کرد: تمسک به قرآن و راهنمایی آن در سبک زندگی تضمین کننده دنیا و آخرت مسلمانان می شود.

قربانعلی نعمت زاده بیان کرد: پروژه فرهنگی قرآن و عترت قراخیل در سه فاز است که فاز نخست آن سه طبقه، کلاس های قرآن و عترت، خانه عالم و مهمانسرا، زمین بازی و پارک سلامت امروز به بهره برداری رسید و فاز دوم و سوم آن شروع می شود.