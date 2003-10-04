فرهنگ ديني خواستار و زمينه ساز توسعه است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر" ميثم موسايي" معاونت پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبيات در گفتگويي با برنامه " جامعه ايران" راديو فرهنگ، در باره قابليت ها و ظرفيت هاي فرهنگي جامعه، با بيان اين مطلب افزود : توسعه و تحولات اجتماعي در بستر فرهنگ صورت مي گيرد.

وي در ادامه گفت : هر تحولي كه در جامعه صورت مي گيرد بايد فضا و بستر اجتماعي جامعه را در نظر گرفت . اصولاً در فرهنگ ما كه يك فرهنگ اسلامي و ديني است، عناصر بسيار مساعدي وجود دارد كه مي تواند زمينه ساز توسعه باشد.

دكتر موسايي با اشاره به تاكيد فرهنگ ديني مبني بر كار و تلاش براي بهبود وضعيت دنيا به منظور دستيابي به سعادت انسان در دنياي ديگر گفت : اينها يك فرصت نرم افزاري است كه در اختيار جامعه است براي اينكه دنياي خود را سامان دهد و طبيعي است كه در هر فرهنگي ارزشهايي وجود دارد كه آن ارزشها مي توانند زمينه ساز توسعه باشند.

وي افزود : فرهنگ ما از نظر تبادلاتي كه با فرهنگهاي ديگر داشته است، با ناهنجاري هايي مواجه شده است و در نتيجه گاهي تعدادي دچار مشكل مي شوند؛ البته ما در اينجا بازهم فرصتهايي در فرهنگ خود داريم و بايد كالاهايي را توليد كنيم كه قاعدتاً با ارزشهاي خودمان همخواني داشته باشد .