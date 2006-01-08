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۱۸ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۳۵

در حكمي از سوي رئيس جمهور؛

سيد احمد موسوي رئيس كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين شد

سيد احمد موسوي رئيس كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين شد

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در حكمي حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد موسوي را به سمت رئيس كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل حكم احمدي نژاد به سيد احمد موسوي كه معاونت حقوقي و پارلماني رييس جمهوري را نيز برعهده دارد، بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد موسوي

دراجراي ماده (5) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 12/2/1369 مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده (1) آئين نامه اجرايي قانون مزبور و با عنايت به سوابق و تجربيات جناب عالي، به موجب اين حكم به سمت رئيس كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين منصوب مي شويد.

توفيق شما و ساير اعضاي محترم آن كميته را در احياي حقوق مسلم مردم مظلوم فلسطين و تلاش بيش از پيش درا ين عرصه از خداوند متعال مسالت مي نمايم.

کد مطلب 275594

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