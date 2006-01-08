سيد احمد موسوي رئيس كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن كامل حكم احمدي نژاد به سيد احمد موسوي كه معاونت حقوقي و پارلماني رييس جمهوري را نيز برعهده دارد، بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد احمد موسوي

دراجراي ماده (5) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مصوب 12/2/1369 مجلس محترم شوراي اسلامي و ماده (1) آئين نامه اجرايي قانون مزبور و با عنايت به سوابق و تجربيات جناب عالي، به موجب اين حكم به سمت رئيس كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين منصوب مي شويد.

توفيق شما و ساير اعضاي محترم آن كميته را در احياي حقوق مسلم مردم مظلوم فلسطين و تلاش بيش از پيش درا ين عرصه از خداوند متعال مسالت مي نمايم.