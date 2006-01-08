نحوه پذيرش فارغ التحصيلان ممتاز كارشناسي ارشد در مقطع دكتري دانشگاه خواجه نصير اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، برگزيدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشد در هررشته آموزشي بامعرفي سازمان سنجش آموزش كشور، دانشجويان دوره كارشناسي ارشد داراي 2 مقاله در مجلات علمي – پژوهشي، برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجوئي كشور ( رتبه هاي اول تا سوم هر رشته) به معرفي سازمان سنجش آموزش كشور مي توانند از اين آيين نامه استفاده كنند.

فارغ التحصيلان ممتاز در صورتي مي توانند متقاضي ادامه تحصيل در مقطع دكتري باشند كه معدل كل دروس آنها در دوره كارشناسي ارشد 17 بوده و پايان نامه كارشناسي ارشد آنان با درجه عالي ارزشيابي شده باشد.



پذيرش اين دانشجويان در قالب ظرفيت هاي مجاز اساتيد گروه هاي علمي ذي ربط و براساس تبصره 5 و 6 ماده 2 دستورالعمل اجراي دوره دكتري صورت مي گيرد. از دانشجويان ممتاز موضوع ماده يك اين دستورالعمل توسط گروه علمي ذيربط مصاحبه علمي بعمل مي آيد و در صورت موفقيت در مصاحبه علمي مي توانند در مقطع دكتري ادامه تحصيل دهند.



فارغ التحصيلان ممتاز حداكثر تا سه سال پس از فراغت تحصيلي مي توانند از امتياز اين دستورالعمل بهره مند شوند.



متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع دكتري بر اساس اين دستورالعمل تقاضاي خود را جهت بررسي به تحصيلات تكميلي دانشگاه تحويل خواهند داد و تحصيلات تكميلي دانشگاه پس از بررسي درصورت احراز شرايط اوليه درخواست را جهت بررسي نهائي به دانشكده هاي مربوطه ارسال خواهد كرد.