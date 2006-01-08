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۱۸ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۵۶

رئيس مجلس و رئيس دانشگاه تهران ديدار و گفت و گو كردند

اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران كه در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور دارند با يكديگر ديدار و گفت و گو كردند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در اين نشست كه در روزهاي پاياني هفته گذشته برگزار شد، "حداد عادل" عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و رئيس مجلس شوراي اسلامي با "آيت الله عميد زنجاني" رئيس دانشگاه تهران ديدار و گفت و گو كرد.

مسائل و امور جاري دانشگاه تهران، توجه و اهتمام به رشته هاي علوم انساني و ... از مباحثي بود كه رئيس دانشگاه تهران و رئيس مجلس شوراي اسلامي در آن به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش "مهر" در جلسه گذشته اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران كه عضو مجلس نيز هستند، دكتر حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، مرادي، نادران، ذاكاني، امين زاده و خوش چهره، كامران حضور داشتند.

در جلسه آبان ماه حضار مسائل علمي كشور و نقش علم در توسعه كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت. همچنين جايگاه ويژه اي كه دانشگاه تهران در سرويس دهي علمي به مجلس شوراي اسلامي مي تواند داشته باشد مورد توجه قرار گرفت.

در آن جلسه هيئت رئيسه دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكي تهران موافقت كردند هر ماه با حضور وكلاي عضو هيئت علمي چنين جلساتي را برگزار كنند تا اينگونه نشست هاي مشاورتي به دانشگاه هاي ديگر كشور نيز تسري يابد.

کد مطلب 275620

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