اختلاف كليساي انگليكن براي انتصاب اسقفهاي زن تشديد مي شود

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه "مهر"، مجلس اسقفهاي انگليكن انگلستان فردا، دوشنبه 19 دي ماه به بررسي اين موضوع مي پردازد.

برخي از كارشناسان بر اين باورهستند كه پس از بررسي اين موضوع يك طرح مصالحه آميز براي مناطق كليسايي كه به اسقفهاي زن اعتراض دارند و خواستار انتصاب اسقفهاي مرد به صورت سنتي هستند، ارسال مي شود.

اين در شرايطي است كه سنت گرايان كليساي انگليكن اصرار به ايجاد يك فرقه مجزا از كليساي انگليكن را داشته كه تمام روحانيون آنرا مردان تشكيل دهند.

انگليكنهايي كه از انتصاب زنان اسقف حمايت مي كنند اظهار داشتند براي قانون تساوي حقوق زنان با مردان تلاش مي كنند.

در ماه نوامبر سال گذشته ميلادي، اسقف اعظم كانتربري، دكتر روان ويليامز خواستار ايجاد هماهنگي در كليسا در مورد انتصاب زنان اسقف شد.

اظهارات وي چند ماه پس از تصويب رفع موانع انتصاب زنان به عنوان اسقف صورت گرفت. وي پيشتر به اعضاي شوراي كليسا گفته بود از مسموم كردن چاه برحذر باشند و بدون هيچ خصومتي گفتگو كنند.

در نظر سنت گرايان اين تصيميم از سوي حضرت مسيح (ع) اتخاذ شده كه تنها مردان حواري وي باشند و اين زنجير 2000 ساله از اسقفهاي مرد كه به روزهاي اوليه تاريخ كليسا باز مي گردد چنين نقشي را از زنان دريغ داشته است.

از آنجا كه آئين كليساي انگليكن بيش از ديگر فرقه ها به آئين كاتوليك شباهت و نزديكي دارد، بسياري ازمخالفان اسقفهاي زن تهديد كرده اند در صورت عملي شدن اين طرح به كاتوليكها ملحق مي شوند.