عباس ترابيان درگفت و گو با خبرنگار " مهر" اظهارداشت: پيش ازاين قراربود اين بازي روزسه شنبه انجام شود اما باشگاه آلماني با زمان آن مخالفت كرد و باشگاه استقلال پيشنهاد داده تا اين ديداربا 4 روزتاخيرروز شنبه 24 ديماه برگزارشود.
مديرروابط بين الملل باشگاه استقلال درادامه تصريح كرد: چنانچه اشتوتگارت بتواند زمان بليت برگشت خود به آلمان را تغيير دهد اين مسابقه برگزارخواهد شد. تنها مساله اي كه باقي مي ماند توافق با اسپانسراست كه آن هم درحال رايزني هستيم تا خللي در برگزاري اين مسابقه ايجاد نشود. تيم فوتبال اشتوتگارت آلمان براي برپاي اردوي تداركاتي خود هم اكنون در امارات بسر مي برد.
مديرروابط بين الملل باشگاه استقلال تاييد كرد :
استقلال - اشتوتگارت ؛ يك روز بعد از ديدار پرسپوليس- بايرن مونيخ
درحالي كه تيم فوتبال پرسپوليس روز جمعه طي يك بازي دوستانه به ديدار بايرن مونيخ مي رود تيم فوتبال استقلال هم در نظر دارد فرداي آن روز در ورزشگاه آزادي ميزبان تيم اشتوتگارت ديگر تيم آلماني باشد.
عباس ترابيان درگفت و گو با خبرنگار " مهر" اظهارداشت: پيش ازاين قراربود اين بازي روزسه شنبه انجام شود اما باشگاه آلماني با زمان آن مخالفت كرد و باشگاه استقلال پيشنهاد داده تا اين ديداربا 4 روزتاخيرروز شنبه 24 ديماه برگزارشود.
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