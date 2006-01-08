رتبه ايران در تحقيقات فناوري نانو 7 پله در دنيا صعود كرد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، بر اساس گزارش مركز اطلاعات علمي بين المللي، رشد تعداد كل مقالات ايران در سال 2005 ميلادي 41 درصد بوده در حالي كه رشد تعداد مقالات فناوري نانو در كشور بيش از 3 برابر و معادل 135 درصد بوده است.

دكتر "سركار"، رييس كميته منابع انساني ستاد ويژه توسعه فناوري نانو رياست جمهوري، ضمن اعلام اين خبر، سياست هاي تشويقي اعمال شده در دو سال اخير را علت اصلي اين رشد دانست و اعلام كرد: توان محققان كشور بسيار فراتر است و اگر همين رشد ادامه يابد، سال آينده اولين كشور در سطح منطقه و در بين كشورهاي اسلامي خواهيم بود.

وي همچنين اعلام كرد: كل بودجه متمركز تخصيص يافته در كشور براي توسعه فناوري نانو در سال 83، 50 ميليارد ريال بوده است كه معادل يك هزارم بودجه هاي متمركز دولت هاي دنياست.

بر اساس "راهبرد آينده" كه به تصويب هيات وزيران رسيده است، ايران بايد تا 10 سال ديگر جزو 15 كشور اول دنيا در فناوري نانو باشد.