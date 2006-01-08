گروه كر تهران با قطعاتي از موسيقي قرن 20 در جشنواره موسيقي فجر

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، گروه كر 25 دي ماه در تالار وحدت و 26 دي ماه در فرهنگسراي بهمن ساعت 16:30 با رهبري "مهدي قاسمي" در بيست ويكمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر به صحنه مي رود.

در اين اجرا براي اولين بار در ايران قطعاتي از آهنگسازان قرن بيستم، نظير پولنگ، بارتوك، فوره و قطعات "jazz vocal" اجرا خواهد شد. همچنين نار به چولاكيان(سوليست)، بهاره مهدوي(پيانيست) و كواتت زهي گروه كر شهر تهران را در اين برنامه ياري مي رسانند.

بيست و يكمين جشنواره موسيقي فجر از چهارشنبه اين هفته 21 دي ماه تا 29 در تهران برگزار مي شود.