شهرداري خواستار همكاري بيشتر شهروندان در امر جمع آوري بي خانمانها شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، به دنبال سرد شدن ناگهاني هوا اين معاونت طي نشست فوق العاده اي با مديران حوزه آسيب هاي اجتماعي، ضمن تاكيد بر تقويت و افزايش تعداد گشت هاي سيار شبانه مقرركرد تمامي مديران ذيربط و مشاوران معاونت اجتماعي ضمن همراهي گشت هاي سيار شبانه از نزديك بر امر جمع آوري افراد بي خانمان در روزهاي سرد پيش روي نظارت كنند.

بر پايه اين گزارش مديريت جديد شهري از نخستين روزهاي فعاليت اش در چارچوب مصوبه شوراي عالي اداري كشور با كمك و همكاري دستگاههاي ذيربط از قبيل وزارت رفاه ، استانداري تهران ، نيروي انتظامي ، سازمان بهزيستي ، كميته امداد ، وزارت بهداشت و... كار ساماندهي اين گروه از افراد آسيب ديده را پيگيري نموده و تاكنون تعداد زيادي از اين افراد را جمع آوري و به مراكز پيش بيني شده شهرداري يا سازمان هاي ذيربط انتقال داده است كه البته شهروندان عزيز تهراني طي اين مدت همكاري موثري با مديريت شهري داشته اند.

روابط عمومي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در ادامه افزود: اين معاونت طي ماههاي گذشته در راستاي انجام وظايف خود در قبال افراد بي خانمان و آسيب ديده ، اقدام به تبديل گرمخانه ها ي چادري به سه گرمخانه ثابت در شمال شرق ، غرب و جنوب تهران و راه اندازي يك مركز حمايت ها و خدمات اجتماعي ويژه افراد آسيب ديده با اولويت بي خانمان ها كرده است و همچنين با تقويت مركز نگهداري موقت خود در اسلامشهر توانست امكان ساماندهي بيش از يك هزار بي خانمان را فراهم سازد.

بنابرهمين گزارش ، شهرداري تهران ضمن دعوت از تمامي تشكل هاي غير دولتي و مردمي براي همكاري با مديريت شهري در زمينه جمع آوري و ساماندهي افراد آسيب ديده ، با توجه به كاهش شديد دماي هوا در روز هاي آتي از شهروندان عزيز تهراني درخواست مي شود در صورت مشاهده افراد بي خانمان كه شب را به دليل نداشتن سرپناه در سطح خيابان و پاركها سپري مي كنند ، مراتب را از طريق شماره تلفن 137 به اطلاع شهرداري برسانند تا گشت هاي سيار نسبت به جمع آوري و انتقال آنها به گرمخانه ها و مراكز مربوطه اقدام كنند.



