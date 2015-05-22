اعزام نیروهای مردمی عراق برای آزادسازی الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، شاکر علوان گفت: دو تیپ از نیروهای مردمی برای مشارکت در آزادسازی شهر الرمادی به ۷۰ کیلومتری غرب این شهر رسیده اند.

وی افزود: نیروهای اعزام شده در نبردهای ویژه آزادسازی الرمادی که از طرف غرب این شهر صورت خواهد گرفت، شرکت خواهند کرد.

گفتنی است حیدری العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در ۱۷ ماه می ۲۰۱۵ از نیروهای مردمی خواست آماده همکاری با نیروهای مسلح و نیروهای قبایل برای آزادسازی الانبار از سلطه داعش باشند، وی گفت: این امر در راستای موافقت با درخواست دولت محلی، بزرگان عشایر و علمای استان صورت می گیرد.

در همین راستا شورای استان الانبار در ۱۸ می از ورود ۳۰۰۰ نفر از نیروهای مردمی به استان خبر داد و گفت: این نیروها در عملیات آزادسازی تمام مناطق الرمادی که کنترل آن به دست داعش افتاده است، شرکت خواهند کرد.