مسابقات میانداری پیشکسوتان کشور در محلات برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که عصر جمعه، در دو رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال و ۵۱ تا ۶۰ سال و با حضور فرهاد طلوع کیان، رئیس فدراسیون ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور و سعید ملکی مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی، در زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) محلات برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:

در رده سنی ۴۱ تا ۵۰ سال، علیرضا زنگنه از کرمانشاه با کسب ۱۸۷ امتیاز در سکوی نخست ایستاد. رامین گلستانی از تهران با کسب ۱۵۲ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و علی شاه محمد پور از کرمان، با کسب ۱۳۷ امتیاز سوم شد.

همچنین در رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال مجتبی خطیبی از کرمانشاه با کسب ۲۱۰ امتیاز جایگاه نخست را کسب کرد، علی اصغر نکوفر از کرمان با کسب ۱۸۸ امتیاز در سکوی دوم ایستاد و ناصر یارمحمدی از اراک با کسب ۱۸۲ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

در رده بندی تیمی نیز، تیم های کرمانشاه، کرمان، تهران و مرکزی به ترتیب عناوین اول تا چهارم را کسب کردند.