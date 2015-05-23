پایان مسابقات آسیایی او-اسپرت در همدان/ دولت به جوانان توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین دوره مسابقات آسیایی او-اسپرت که از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به مدت دو روز در همدان برگزار شده بود شامگاه جمعه یکم خرداد ماه با حضور مسئولین استانی همدان و مسئولین کشوری و با معرفی برترین ها به پایان رسید.

در این مسابقات ۱۴ کشور آسیایی در همدان در دو بخش مبارزه ای و هنری به مصاف هم رفتند و تیم هایی از کشورهای کره جنوبی، تایوان، افغانستان، پاکستان، هندوستان، عمان، قطر، لبنان، سوریه، امارات متحده عربی، عراق، تاجیکستان، کویت و ایرانحاضر در این مسابقات حضور داشتند.

در آیین اختتامیه این مسابقات معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه بسیار خوشحالم که در جمع ورزشکاران و ورزش دوستان و در یکی از استان های تاریخی و فرهنگی با مردمی عالم و فهیم حضور دارم، افزود: باید از تک تک برنامه ریزان این مسابقات و استاندار همدان که شرایط برگزاری این مسابقات را فراهم کرده اند و همیشه در همه برنامه ها پای کار هستند تشکر داشته باشم.

مرتضی بانک با اشاره به لزوم استفاده از ابتکارات جوانان گفت: یکی از مهم ترین ارزش هایی که در هر جامعه و کشوری به وجود می آید در پی استفاده از فعالیت ها و ابتکارات جوانان است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: روحیه و نشاط در کنار ابتکارات و خلاقیت جوانان مثال زدنی است و باید به این ابتکارات توجه شود.

بانک با با بیان اینکه دولت ها باید به خلاقیت جوانان توجه کنند، بیان کرد: هر جوانی درصدد آن است که توانمندی خود را به جامعه عرضه کند و هر دولت و کشور باید زمینه های لازم را برای آحاد جامعه فراهم کند.

وی با بیان اینکه موتور پیشرفت جامعه نیازمند خلاقیت جوانان است، گفت: اگر توانمندی ها و ابتکارات و فعالیت های جوانان به برنامه تبدیل شود و سازماندهی برای آن صورت گیرد جامعه پیشرفت خواهد کرد.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ورزش او-اسپرت بیان کرد: ورزشی مانند او-اسپرت نتیجه خلاقیت جوانان است که تبدیل به برنامه شده و با پشتکار و پیگیری توانسته این حرکت بزرگ ورزشی را در کشور ایجاد کند.

بانک عنوان کرد: جوان ها با برنامه ریزی می توانند کشور را به سمت پیشرفت هدایت کنند.

مدیرفنی شورای المپیک آسیا نیز در آیین اختتامیه پنجمین دوره مسابقات آسیایی گفت: از تمام مسئولان استان همدان که برای برگزاری مطلوب این مسابقات زحمات زیادی کشیده اند قدردانی می کنم.

حیدر فرمان با اشاره به میزبانی همدان در این مسابقات گفت: مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شده که نشان می دهد زحمات زیادی برای برگزاری این مسابقات کشیده شده است.

مدیرفنی شورای المپیک آسیا عنوان کرد: امیدوارم این رشته ورزشی مانند سایر رشته از جایگاه بالایی برخوردار شده و وارد ورزش های بین المللی شود.

در مراسم اختتامیه این مسابقات علاقه مندان به نسبت قابل توجهی نسبت به روز ابتدایی این مسابقات حضور پیدا کرده بودند.

پس از پایان سخنرانی نیز استاندار همدان، مدیرکل ورزش و جوانان همدان، مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری و بهروز کارخانه مدیرعامل هلال احمر در کنار رینگ مسابقه قرار گرفتند و از نزدیک چند مسابقه را تماشا کردند و در پایان مدال برترین ها توسط این مسئولین اهدا شد.