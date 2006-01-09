اگرخواهان حضور در جام جهاني هستيم بايد همه حريفان را ببريم

عليرضا رحيمي رئيس فدراسيون هندبال ايران درگفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: عملا تيمي كه مي خواهد سال ديگربه جام جهاني برود بايد تمامي مسابقات خود را دررقابتهاي آسيايي ببرد.

رحيمي افزود: برخي عقيده دارند قرعه ما دراين مسابقات سخت است ولي به اعتقاد من ما اگردرگروه دوم هم قرارمي گرفتيم وضعيت سختي داشتيم چون بايد با قدرت اول آسيا يعني كره روبرومي شديم.

وي درخصوص تيمهاي مسابقات جام ملتهاي آسيا دربانكوك تايلند گفت: تمامي 10 كشورحضوريافته دراين مسابقات براي گرفتن مجوزجام جهاني مي آيند بنابراين مسابقات سختي پيش روي تيم ما است.

نائب رئيس كنفدراسيون هندبال آسيا ادامه داد: پيش بيني مي شود دراين مسابقات اردن ازهمه ضعيف ترظاهرباشد و تيم كره هم كه هميشه حرف اول را مي زند درصدرقرارگيرد.

وي ادامه داد: ما بايد اززمان باقيمانده براي آمادگي تيم ملي نهايت استفاده را ببريم و با برنامه ريزي مناسب اردوهاي تمريناتي و بازيهاي تداركاتي خود را پي گيري كنيم.