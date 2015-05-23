حریم رودخانه «رادکان» شهرستان چناران رفع تصرف شد

مجید اشراق در گفتگو با مهر بیان کرد: تعداد ۲۴ مورد تخلف در بستر رودخانه رادکان و تصرف غیر مجاز صورت گرفته با همکاری نیروهای انتظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و نسبت به آزاد سازی حریم و بستر این رودخانه اقدام شد.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در این زمینه نشان از عزم جدی برای رفع تصرفات و مبارزه با زمین خواری در شهرستان چناران دارد گفت: حریم و بستر رودخانه رادکان در اجرای سیاست های کلی قوه قضائیه رفع تصرف شده و این اقدام به منزله پایان کار نبوده بلکه آغاز یک راه طولانی است.

وی ادامه داد: طبق گزارشات واصله تعداد ۶ هزار باغ و ویلا که از عرصه های منابع طبیعی است با تغییر کاربری به صورت غیر مجاز در مناطقی از جمله اخلمد، رادکان، گلمکان و رودخانه فریزی در آن نسبت به ساخت و ساز های غیر قانونی اقدام شده است.

دادستان چناران افزود: با توجه به جلساتی که با روسا و معاونان ادارات مختلف و متولیان مبارزه با زمین خواری برگزار شده است به منظور ایجاد هماهنگی های لازم و مطلوب بین ادارات، دستگاهها و ارگانها تصمیم به تشکیل کارگروهی تحت عنوان کارگروه مبارزه با زمین خواری گرفته شده است.

اشراق در بخش دیگری از سخنانش به بیان دغدغه ها و مشکلات در خصوص مبارزه با زمین خواری اشاره کرد و گفت: در خصوص مبارزه بازمین خواری و مشکلات پیش روی ادارات باید به بحث کمبود امکانات و نیروی انسانی نیز توجه داشت.