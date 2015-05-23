توضيح رئیس انجمن علمی و فناوری چاپ درباره تکذیب نامگذاری هفته چاپ

محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار خبری با عنوان «نامگذاری هفته چاپ تکذیب شد» در یکی از خبرگزاریها اظهار داشت: متاسفانه در خبری که از سوی یک خبرگزاری در خصوص نامگذاری ۱۱ الی ۱۷ شهریورماه بهعنوان هفته علوم و فناوری چاپ منتشر شد، از قول اینجانب به اشتباه مطرح شده است: «برای درج این روز در تقویم رسمی کشور با شورای فرهنگ عمومی هماهنگی صورت پذیرفته است». در حالی که اینجانب در نشست خبری ۳۰ اردیبهشت ماه اعلام کردم: درصدد هستیم در آینده پیشنهاد ثبت این هفته را در تقویم رسمی کشور به شورای فرهنگ عمومی ارائه کنیم.
بیطرفان درباره نامگذاری این هفته توسط انجمن علمی فناوری چاپ ایران بیان کرد: از آنجایی که روز ۱۱ شهریور ماه توسط شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز چاپ نامگذاری شده است، این انجمن درصدد است همزمان با این روز، هفته علوم و فناوری چاپ را با همکاری و مشارکت جمعی دانشگاهها، مراکز پژوهشی، متولیان، دستاندرکاران و تشکلهای مردم نهاد برگزار و بر اساس روزنگار اعلامی، برنامههای متنوعی را طرح ریزی و اجرا کند.
وی در ادامه با اظهار تاسف نسبت به درج مطلبی غیر واقعی از قول خود در برخی از خبرگزاریها و سایتها تاکید کرد: انجمن علمی فناوری چاپ ایران نیز انجام هر گونه هماهنگی و یا پیگیری جهت اخذ مجوز برای درج نام این هفته در تقویم رسمی را تکذیب میکند.
رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران درباره موضع شورای فرهنگ عمومی درباره هماهنگ نشدن درج نام هفته علوم و فناوری چاپ با این شورا اظهار داشت: تکذیبیه حجت الاسلام شاهمرادی دبیر محترم شورای فرهنگ عمومی در خصوص انجام هرگونه هماهنگی و گفتگو با انجمن علمی فناوری چاپ ایران بوده است که مطلب کاملاً درستی است و اینجانب نیز چنین مطلبی را در آن نشست خبری اعلام نکردهام.
بیطرفان در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم برنامهها و مراسمهایی در خور شان نظام اسلامی، دولت تدبیر و امید و خانواده بزرگ صنعت چاپ در هفته علوم و فناوری چاپ و با شعار «علوم و فناوری چاپ، برای همه و همیشه» برگزار کنیم و این روز و هفته را بهخوبی گرامی بداریم و انشاءالله بتوانیم با مساعدتها و حسن نظر و تصویب شورای فرهنگ عمومی، نام هفته علوم و فناوری چاپ را نیز در تقویم رسمی کشور درج کنیم.
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